Dzaky Asraf Masih Punya Mimpi Bela Timnas Indonesia, Menit Bermain di Persik Kediri Jadi Kunci

Muhammad Dzaky Asraf. (Istimewa)
JawaPos.com - Keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi motivasi tambahan bagi Muhammad Dzaky Asraf untuk kembali mengenakan seragam Merah Putih.
Pemain sayap kanan Persik Kediri itu berharap bisa mendapat kesempatan membela tim nasional di level senior setelah sebelumnya pernah memperkuat Indonesia U-20 dan U-23.
Gelar juara yang diraih Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 memberikan kebanggaan tersendiri bagi Dzaky.
Prestasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari skuad Garuda.
Sebagai pemain profesional, Dzaky mengaku ingin mengikuti jejak para pemain yang sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ia berharap pencapaian tim nasional bisa menjadi pemacu semangat untuk terus berkembang bersama klubnya.
"Sebagai pemain, kita ikut bangga Timnas Indonesia jadi juara FIFA ASEAN Cup kemarin. Bagi saya pribadi, prestasi ini jadi motivasi nantinya saya bisa membela Timnas Indonesia di even internasional," kata Dzaky.
Keinginan tersebut bukan sekadar angan-angan bagi pemain berusia 23 tahun itu. Dzaky sudah pernah merasakan pengalaman membela Timnas Indonesia kelompok umur. Pengalaman tersebut membuatnya memahami kebanggaan sekaligus tanggung jawab ketika mendapat kesempatan mengenakan jersey berlambang Garuda.
Karena itu, pemain kelahiran Polewali, Mandar, tersebut masih menyimpan keinginan untuk kembali dipanggil memperkuat tim nasional. Ia ingin membuktikan kemampuannya agar bisa bersaing memperebutkan tempat di skuad Indonesia.
"Saya pernah merasakan betapa bangganya jadi pemain Timnas Indonesia. Cita-cita ini masih saya miliki untuk nanti bermain di Timnas Indonesia lagi," ungkapnya.
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