Prediksi Semen Padang vs PSMS Medan di Pekan Ke 6 Championship, Rekor Pertemuan Masih Berimbang

Latihan Semen Padang dan kabarnya batal beruji coba dengan klub Singapura. (Semen Padang)
JawaPos.com - Semen Padang FC akan menghadapi PSMS Medan pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027.
Pertandingan Grup A ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (17/10/2026), dengan sepak mula pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.
PSMS Medan datang dengan modal yang lebih baik setelah menjalani lima pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Semen Padang membutuhkan kemenangan untuk memangkas jarak dengan para pesaingnya.
Baca Juga:Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
PSMS Medan saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup A dengan koleksi 10 poin.
Tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan.
Catatan itu menunjukkan PSMS mampu menjaga konsistensi sejak awal kompetisi.
Baca Juga:Prediksi Skor Persita Tangerang vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Lanjutkan Tren Kemenangan
Mereka juga memiliki peluang untuk terus menempel PSPS Pekanbaru yang berada di puncak klasemen dengan 12 poin.
Di kubu lawan, Semen Padang FC masih berada di peringkat keenam dengan raihan enam poin.
Kabau Sirah mengumpulkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga yang telah dimainkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022