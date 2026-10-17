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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Semen Padang vs PSMS Medan di Pekan Ke 6 Championship, Rekor Pertemuan Masih Berimbang

Latihan Semen Padang dan kabarnya batal beruji coba dengan klub Singapura. (Semen Padang) - Image

Latihan Semen Padang dan kabarnya batal beruji coba dengan klub Singapura. (Semen Padang)

JawaPos.com - Semen Padang FC akan menghadapi PSMS Medan pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027.

Pertandingan Grup A ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (17/10/2026), dengan sepak mula pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

PSMS Medan datang dengan modal yang lebih baik setelah menjalani lima pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Semen Padang membutuhkan kemenangan untuk memangkas jarak dengan para pesaingnya.

PSMS Medan saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup A dengan koleksi 10 poin.

Tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan.

Catatan itu menunjukkan PSMS mampu menjaga konsistensi sejak awal kompetisi.

Mereka juga memiliki peluang untuk terus menempel PSPS Pekanbaru yang berada di puncak klasemen dengan 12 poin.

Di kubu lawan, Semen Padang FC masih berada di peringkat keenam dengan raihan enam poin.

Kabau Sirah mengumpulkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga yang telah dimainkan.

Editor: Banu Adikara
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