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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.28 WIB

Prediksi Skor Stuttgart vs Atletico Madrid di Liga Champions: Los Colchoneros Siap Sikat Tuan Rumah

Gol Alex Baena bawa Atletico Madrid menang 1-0 atas Espanyol. (@atleticodemadrid/Instagram). - Image

Gol Alex Baena bawa Atletico Madrid menang 1-0 atas Espanyol. (@atleticodemadrid/Instagram).

JawaPos.com — Atletico Madrid berpeluang melanjutkan tren kemenangan ketika menghadapi VfB Stuttgart pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di MHPArena, Rabu (20/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Pasukan Diego Simeone datang dengan modal enam kemenangan beruntun di semua kompetisi, sementara tuan rumah bertekad mempertahankan rekor sempurna mereka di Eropa.

Pertandingan Stuttgart vs Atletico Madrid diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim membawa catatan berbeda menjelang pertemuan tersebut.

Stuttgart tampil meyakinkan di Liga Champions meskipun kesulitan dalam kompetisi domestik, sedangkan Atletico Madrid sedang menikmati periode terbaik dengan pertahanan solid dan serangan produktif.

Stuttgart Sempurna di Liga Champions, tetapi Mengapa Terpuruk di Bundesliga?

VfB Stuttgart mengawali perjalanan Liga Champions musim ini dengan dua kemenangan beruntun, tetapi performa domestik mereka justru menunjukkan kondisi sebaliknya.

Tim asuhan Sebastian Hoeness mengalami tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir Bundesliga, termasuk ketika dipermalukan Hamburger SV dengan skor 0-1 pada Sabtu lalu.

Kekalahan tersebut memperlihatkan inkonsistensi Stuttgart yang belum menemukan keseimbangan permainan ketika menghadapi tekanan kompetisi domestik.

Situasi ini kontras dengan penampilan mereka di Liga Champions yang sejauh ini menghasilkan enam poin dari dua pertandingan.

Stuttgart sebelumnya menghancurkan Slovan Bratislava dengan skor 3-0 pada matchday kedua setelah mengalahkan Viking FK dengan skor 3-1 dalam pertandingan pembuka.

Editor: Banu Adikara
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