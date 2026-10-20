Prediksi Skor Stuttgart vs Atletico Madrid di Liga Champions: Los Colchoneros Siap Sikat Tuan Rumah

Gol Alex Baena bawa Atletico Madrid menang 1-0 atas Espanyol. (@atleticodemadrid/Instagram).
JawaPos.com — Atletico Madrid berpeluang melanjutkan tren kemenangan ketika menghadapi VfB Stuttgart pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di MHPArena, Rabu (20/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Pasukan Diego Simeone datang dengan modal enam kemenangan beruntun di semua kompetisi, sementara tuan rumah bertekad mempertahankan rekor sempurna mereka di Eropa.
Pertandingan Stuttgart vs Atletico Madrid diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim membawa catatan berbeda menjelang pertemuan tersebut.
Stuttgart tampil meyakinkan di Liga Champions meskipun kesulitan dalam kompetisi domestik, sedangkan Atletico Madrid sedang menikmati periode terbaik dengan pertahanan solid dan serangan produktif.
Baca Juga:Prediksi Skor Napoli vs Bodo/Glimt di Liga Champions: Superlaget Curi Poin di Stadio Maradona!
VfB Stuttgart mengawali perjalanan Liga Champions musim ini dengan dua kemenangan beruntun, tetapi performa domestik mereka justru menunjukkan kondisi sebaliknya.
Tim asuhan Sebastian Hoeness mengalami tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir Bundesliga, termasuk ketika dipermalukan Hamburger SV dengan skor 0-1 pada Sabtu lalu.
Kekalahan tersebut memperlihatkan inkonsistensi Stuttgart yang belum menemukan keseimbangan permainan ketika menghadapi tekanan kompetisi domestik.
Baca Juga:Prediksi Skor Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions: The Citizens Siap Mengamuk di Etihad!
Situasi ini kontras dengan penampilan mereka di Liga Champions yang sejauh ini menghasilkan enam poin dari dua pertandingan.
Stuttgart sebelumnya menghancurkan Slovan Bratislava dengan skor 3-0 pada matchday kedua setelah mengalahkan Viking FK dengan skor 3-1 dalam pertandingan pembuka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022