Jelang Lawan Persijap, Isenmulang Kalteng FC Punya Satu Masalah Besar yang Harus Segera Diatasi

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC membidik kebangkitan saat bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Pelatih Mundari Karya mengakui penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah utama timnya menjelang pertandingan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jumat (16/10) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Persijap masih tertahan di peringkat ke-17 setelah menelan empat kekalahan beruntun. Pada pertandingan sebelumnya, Laskar Kalinyamat harus mengakui keunggulan Bali United FC dengan skor telak 1-6.

Sementara itu, Isenmulang Kalteng FC berada di posisi ke-18 dengan minus dua poin akibat sanksi pengurangan poin.

Tim asal Palangka Raya tersebut juga belum menemukan performa terbaik setelah mengalami empat kekalahan beruntun. Produktivitas gol menjadi persoalan tersendiri karena mereka baru mampu mencetak satu gol.

Pada pertandingan terakhir, Isenmulang Kalteng FC kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya.

Meski belum mendapatkan hasil yang diharapkan, Mundari Karya melihat adanya perkembangan dalam permainan anak asuhnya dibandingkan laga-laga sebelumnya.