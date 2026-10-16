Prediksi Skor Java United vs Bali United: Tuan Rumah Percaya Diri, Serdadu Tridatu Bakal Kerepotan 

Bali United melawan Java United di pekan kelima Super League. (Dok. Bali United)
JawaPos.com-Bali United akan bertamu ke kandang Java United pekan kelima Super League. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10/2026).
Prediksi skor Java United vs Bali United
Java United dan Bali United belum pernah bertemu di kompetisi apapun. Itu berarti, laga nanti malam akan jadi pertemuan pertama mereka.
Tim tuan rumah sedang dalam performa yang baik setelah tiga laga awal hanya mendapatkan satu poin. Pada pekan keempat, Java United berhasil meraih kemenangan perdana musim ini di kandang sendiri setelah mengalahkan Borneo FC.
Sementara Bali United juga dalam kepercayaan diri yang tinggi. Tim asuhan Johnny Jansen tersebut baru saja menang besar dari Persijap Jepara di pekan keempat dengan skor 6-1.
Bali United sepertinya akan kerepotan menghadapi Java United yang ingin meneruskan tren kemenangannya. Laga nanti malam diprediksi akan dimenangkan Java United dengan skor 2-1.
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Dalam sesi konferensi pers, Johnny Jansen menilai Java United adalah tim berkualitas. Pelatih asal Belanda itu juga telah menganalisa permainan tim lawan.
"Pertandingan yang tangguh bagi kedua tim. Kami melihat Java memiliki kualitas dan kami sudah menyiapkan rencana terkait itu. Kami juga mempelajari melalui video pertandingan mereka pekan sebelumnya. Kami akan berusaha di pertandingan dengan maksimal," kata Johnny Jansen yang dikutip laman resmi Bali United, Jumat (16/10/2026).
Menarik dinantikan laga Java United melawan Bali United. Apakah akan ada kejutan di laga tersebut? Patut ditunggu.
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