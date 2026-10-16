I.League Siapkan Sanksi Pengurangan Poin bagi Klub jika Suporter Berbuat Onar

JawaPos.com – I.League mendukung penuh langkah tegas Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam merespons insiden kekerasan suporter yang mencederai sepak bola nasional pada akhir pekan lalu. I.League bakal mendorong penguatan regulasi, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat hingga pengurangan poin.

Insiden kurang mengenakkan terjadi di sepak bola nasional beberapa hari lalu. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, dua aksi penyerangan terhadap tim sepak bola dan rombongan suporter terjadi di lokasi berbeda.

Pertama, bus Persib U-18 diserang oleh oknum suporter Persija di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10) malam WIB. Kemudian, pada Senin (12/10) dini hari WIB, bus rombongan The Jakmania Cikampek diserang oleh orang tak dikenal (OTK) di Tol Palikanci KM 200.

Merespons kejadian tersebut, Direktur Utama I.League Ferry Paulus menegaskan pihaknya bakal merumuskan regulasi dan kode disiplin baru yang jauh lebih ketat bersama PSSI. Mereka bahkan tidak ragu mendorong penerapan sanksi terberat berupa pengurangan poin bagi klub yang suporternya terbukti berbuat onar.

”Melihat perkembangan dan potensi konflik yang mulai muncul, kami berpandangan bahwa ketentuan hukuman perlu diperkuat. Sanksi tidak boleh hanya berhenti pada denda atau hukuman yang tidak memberikan efek jera. Kami siap berkoordinasi dengan PSSI untuk mendorong sanksi yang lebih berat, termasuk pengurangan poin bagi klub apabila terjadi pelanggaran serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Ferry dalam keterangan resmi I.League, Jumat (16/10).

Dalam menerapkan sanksi tegas, I.League akan membedakan antara pelanggaran disiplin pertandingan dan tindakan kriminal murni.

Pelanggaran keamanan yang terjadi di dalam stadion atau area regulasi pertandingan sepenuhnya menjadi tanggung jawab klub. Jika terbukti ada kelalaian dalam penyelenggaraan, I.League dan PSSI siap menjatuhkan sanksi berat, termasuk opsi pengurangan poin di klasemen.

Setiap konsekuensi disiplin yang dijatuhkan kepada klub dipastikan memiliki dasar regulasi dan pembuktian yang sah. Sementara itu, jika terjadi jauh di luar stadion, kasus tersebut masuk dalam ranah pidana. Kasus kriminal semacam ini akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

Ferry menegaskan, penguatan sanksi disiplin justru menjadi langkah untuk menjaga keberlanjutan kebijakan kehadiran suporter tim tamu yang kembali diterapkan pada musim ini. Kebijakan tersebut merupakan hasil proses panjang yang melibatkan pembangunan kepercayaan antara PSSI, FIFA, klub, dan seluruh pemangku kepentingan.