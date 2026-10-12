Bus Persib U-18 Diserang di Batang, I.League Desak Polisi Bertindak

JawaPos.com - Operator kompetisi, I.League, mengecam keras penyerangan terhadap rombongan Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung U-18 di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10) malam. I.League meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan memproses pihak yang terbukti bersalah sesuai hukum.

Penyerangan terjadi sekitar pukul 21.30 WIB ketika rombongan Persib U-18 dalam perjalanan pulang menuju Bandung setelah menghadapi Garuda United di Solo dalam kompetisi EPA U-18.

Insiden tersebut mengakibatkan seorang personel media Persib dilaporkan mengalami kekerasan fisik. Bus yang mengangkut rombongan juga mengalami kerusakan, sementara sejumlah koper milik ofisial dan tim diduga dijarah.

Dalam keterangan resminya, Senin (12/10), I.League menegaskan bahwa kekerasan dan tindakan yang mengarah pada tindak kriminal tidak dapat ditoleransi, baik di dalam maupun di luar lingkungan pertandingan.

“I.League meminta pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas insiden ini, mengidentifikasi seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tulis pernyataan I.League.

I.League juga meminta agar pihak yang terbukti melakukan tindak pidana mendapatkan hukuman tegas dan setimpal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa di kemudian hari.

“Apabila terbukti melakukan tindak pidana, para pelaku harus mendapatkan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya. Penegakan hukum yang serius diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” lanjut pernyataan tersebut.

Selain mendorong penegakan hukum, I.League menyoroti dampak insiden tersebut terhadap kondisi psikologis para pemain muda Persib. Kekerasan semacam ini dinilai berpotensi menimbulkan ketakutan dan trauma yang memengaruhi rasa aman serta perkembangan mereka sebagai atlet.

“Para pemain usia muda seharusnya dapat menjalani proses pembinaan dan meniti perjalanan karier sepak bola dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Mereka tidak sepatutnya menjadi korban ataupun menyaksikan tindakan kekerasan yang muncul akibat rivalitas antarklub,” sambung I.League.