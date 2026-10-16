Kabar Terbaru Ezra Walian: Operasi Lutut Sukses, Dukungan Mengalir dari Rekan

Kapten Persik Kediri Ezra Walian. (Ezra Walian)
JawaPos.com - Ezra Walian telah menjalani operasi lutut di Belanda. Kapten Persik Kediri itu memastikan masa pemulihan akan menjadi langkah berat selanjutnya bagi Ezra.
Cedera lutut dialami Ezra saat menjalani laga pramusim jelang dimulainya musim 2026/2027 melawan Bhayangkara FC. Hal itu membuatnya pergi ke Belanda dan melakukan operasi lutut.
Melalui sosial media, Ezra Walian menceritakan bahwa dia menjalani operasi lutut dengan baik. Pemain berusia 28 tahun tersebut akan menjalani pemulihan dan berharap bisa kembali bermain dengan kondisi lebih kuat.
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"Sebuah kemunduran besar - Saya harus menjalani operasi, tapi sekarang sudah selesai dan semuanya berjalan dengan sukses. Sekarang adalah jalan panjang yang berat untuk pulih, tapi saya tahu saya akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih atas cinta dan harapan yang baik. Sampai jumpa segera!" tulis Ezra Walian di Instagram, Jumat (16/10/2026).
Dalam unggahan instagram tersebut, Ezra menunjukkan dirinya sudah bisa berjalan. Namun, dia masih memerlukan alat bantu jalan yaitu kruk siku untuk beraktivitas sehari-hari.
Dukungan dari pelatih dan pemain juga terlihat di kolom komentar Instagram Ezra Walian. Salah satunya adalah Luis Milla, mantan pelatihnya di Timnas Indonesia dan Persib Bandung.
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Luis Milla sangat yakin Ezra bisa segera pulih. "Kamu pulih, teman," tulis komentar mantan pelatih timnas Spanyol U-21 itu.
Sementara dari sesama pemain, Beckham Putra menjadi salah satu pemain yang memberikan dukungan kepada Ezra Walian. "Semoga cepat sembuh," tulis pemain Persib Bandung tersebut.
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Jawa Pos
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