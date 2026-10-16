Sergio Castel Ikut ke Si Jalak Harupat? Persik Kediri Ingin Dapat Bocoran Taktik Persib Bandung

JawaPos.com — Persik Kediri berpeluang mendapatkan keuntungan tambahan menjelang pertandingan melawan Persib Bandung pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Penyerang asal Spanyol, Sergio Castel, berpotensi kembali merumput di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10/2026), sekaligus menghadapi mantan klub yang pernah dibelanya musim lalu.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, memberikan sinyal positif terkait kemungkinan membawa Sergio Castel dalam lawatan tersebut.

Kehadiran mantan penyerang Persib Bandung itu diharapkan menambah daya gedor Macan Putih sekaligus memberikan perspektif berbeda mengenai karakter permainan Maung Bandung.

Pertandingan ini menjadi kesempatan menarik bagi Sergio Castel untuk kembali bertemu sejumlah pemain yang pernah menjadi rekan setimnya.

Pengalamannya mengenakan seragam Persib Bandung pada paruh kedua musim lalu berpotensi menjadi modal berharga bagi Persik Kediri.

Meski demikian, Marcos Reina belum memastikan apakah penyerang asal Spanyol tersebut akan langsung mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama.

Kondisi fisik Sergio Castel masih menjadi pertimbangan utama setelah sang pemain menjalani proses pemulihan cedera yang dialaminya pada masa pramusim.