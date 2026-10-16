Pernah Bela Persib, Sergio Castel Kini Berpeluang Jadi Senjata Persik Kediri di Si Jalak Harupat

Prediksi Persib Bandung vs Persik Kediri di pekan kelima Super League. Marcos Reina menyiapkan Sergio Castel untuk menghadapi mantan klubnya. (Dok. Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri berpeluang menurunkan Sergio Castel saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.
Pelatih Macan Putih, Marcos Reina, memberikan sinyal positif terkait kemungkinan tampilnya penyerang asal Spanyol tersebut dalam pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10).
Kehadiran Sergio Castel diharapkan bisa menambah daya gedor Persik Kediri saat menghadapi Persib.
Pengalaman penyerang berusia 31 tahun tersebut dinilai dapat membantu Macan Putih menghadapi pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat.
Marcos Reina mengakui Sergio Castel memiliki kualitas yang dibutuhkan tim. Meski belum sepenuhnya kembali ke kondisi terbaik setelah mengalami cedera, perkembangan sang pemain sejauh ini cukup menjanjikan.
"Kita tahu Sergio Castel adalah pemain yang bagus. Dia akan menghadirkan banyak kontribusi positif untuk Persik Kediri. Kita akan lihat persiapan dia untuk pertandingan Persib dan partai lainnya musim ini," kata Marcos Reina.
Ada alasan lain yang membuat Sergio Castel menarik untuk dinantikan dalam pertandingan ini.
Penyerang tersebut pernah memperkuat Persib Bandung pada paruh kedua musim lalu sehingga sudah memiliki gambaran mengenai lingkungan dan kekuatan tim berjuluk Maung Bandung itu.
Pengalaman tersebut bisa menjadi modal tambahan bagi Persik Kediri dalam mempersiapkan strategi menghadapi Marc Klok dan kawan-kawan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022