Hadapi Persib Bandung, Marcos Reina Ingatkan Persik Kediri Tak Boleh Berharap Lawan Kelelahan

JawaPos.com - Persik Kediri mulai mematangkan persiapan untuk menghadapi Persib Bandung pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Pertandingan dua tim berjuluk Macan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam. Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menyadari timnya akan menghadapi lawan yang tidak mudah.

Terlebih, Persib baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Chong Viettel pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27, Rabu (14/10) malam.

Hasil tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Persik dalam menyusun strategi.

Meski Persib memiliki jadwal pertandingan yang cukup padat, Reina menegaskan timnya tidak bisa hanya berharap lawan mengalami kelelahan.

Menurut pelatih asal Spanyol itu, Persib tetap memiliki kualitas dan pengalaman yang membuat mereka berbahaya.

Status sebagai juara bertahan tiga musim beruntun juga menjadi bukti konsistensi Maung Bandung di kompetisi domestik.

"Apapun kondisinya, Persib tetap Persib. Tim kuat dan juara bertahan tiga kali beruntun. Apalagi nanti Persik Kediri main di kandang mereka," kata Marcos Reina.