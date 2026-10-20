Isenmulang Kalteng FC Waspadai Java United, Masalah Recovery Jadi Pekerjaan Rumah Mundari Karya

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC berusaha melanjutkan tren positif saat menghadapi Java United FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10) pukul 15.30 WIB.

Isenmulang harus menjalani laga kandang di tempat netral akibat kabut asap yang melanda Kalimantan Tengah karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kondisi tersebut membuat tim berjuluk Isenmulang itu tidak bisa bermain di kandang sendiri dan harus menempuh perjalanan jauh untuk melakoni pertandingan.

Meski menghadapi situasi yang tidak ideal, Isenmulang datang dengan modal positif.

Kemenangan 1-0 atas Persijap Jepara pada pekan sebelumnya menjadi hasil penting bagi tim asuhan Mundari Karya.

Selain membuka keran kemenangan di kompetisi kasta tertinggi, hasil tersebut juga membantu mereka memperbaiki perolehan poin setelah sempat berada di posisi minus akibat sanksi.

Pelatih Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya, mengakui waktu persiapan timnya cukup terbatas. Namun, dia menilai kemenangan atas Persijap menjadi bekal berharga untuk menghadapi Java United.