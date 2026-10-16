Eksklusif! Cerita Nil Maizar di Balik Pasang Surut Perjuangan Pelatih di Championship 2026/2027

Nil Maizar mengungkap tantangan berat pelatih Pegadaian Championship 2026/2027, mulai tekanan psikologis hingga pentingnya keselarasan visi manajemen klub. (Instagram @coach_nil70)
JawaPos.com — Nil Maizar mengungkap beratnya perjuangan pelatih di Pegadaian Championship 2026/2027 setelah berpisah dengan Semen Padang FC pada awal Oktober 2026.
Dalam wawancara eksklusif bersama JawaPos.com, Rabu (14/10/2026), pelatih berusia 56 tahun itu menjelaskan lima faktor penentu keberhasilan sekaligus tekanan psikologis yang jarang diketahui publik.
Kepergian Nil Maizar dari Semen Padang FC menjadi bagian dari dinamika keras persaingan pelatih di kasta kedua sepak bola Indonesia.
Setidaknya enam pelatih harus meninggalkan jabatannya pada awal musim, memperlihatkan betapa sempitnya ruang bagi seorang juru taktik untuk membangun tim.
Menariknya, perjalanan Nil Maizar bersama Kabau Sirah sebenarnya tidak sepenuhnya diwarnai hasil buruk.
Dari empat pertandingan Championship 2026/2027, dia mengantarkan Semen Padang FC mengumpulkan tujuh poin melalui dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.
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Namun, kekalahan 0-1 dari PSPS Pekanbaru di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (4/10/2026), menjadi pertandingan terakhirnya.
Hasil tersebut memunculkan tuntutan perubahan dari suporter hingga manajemen akhirnya memutuskan mengakhiri kerja sama.
Nil Maizar menilai keberhasilan seorang pelatih Championship tidak bisa ditentukan hanya melalui hasil pertandingan dalam waktu singkat.
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Jawa Pos
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