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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 11 Oktober 2026 | 06.22 WIB

Teco Baru Pimpin Empat Sesi Latihan, Semen Padang Langsung Hadapi Ujian Berat dari Persikad

Stefano Cugurra mulai membenahi Semen Padang FC dengan fokus pada taktik. (Istimewa) - Image

Stefano Cugurra mulai membenahi Semen Padang FC dengan fokus pada taktik. (Istimewa)

JawaPos.com - Semen Padang FC akan menghadapi Persikad Depok pada pekan kelima Grup A Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (11/10/2026) malam, menjadi ujian pertama bagi Stefano Cugurra alias Teco sejak dipercaya menangani Kabau Sirah.

Teco datang ketika Semen Padang membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Meski baru memimpin empat sesi latihan, pelatih asal Brasil tersebut mengaku cukup puas dengan respons para pemain selama menjalani persiapan.

Menurut Teco, semangat dan konsentrasi yang ditunjukkan para pemain menjadi modal penting menjelang pertandingan. Ia juga merasa terbantu dengan sambutan positif dari manajemen dan seluruh anggota tim sejak kedatangannya.

"Saya baru datang di tim ini, manajemen dan pemain sangat welcome. Saya lihat di latihan semua kerja keras dan punya semangat serta konsentrasi tinggi. Besok adalah pertandingan penting buat kita untuk memperbaiki posisi di klasemen," ujar Teco dalam konferensi pers, Sabtu (10/10/2026).

Salah satu tantangan yang dihadapi Teco adalah beradaptasi dengan skuad yang sudah dibentuk oleh pelatih sebelumnya. Semen Padang saat ini memiliki 35 pemain yang menjadi bagian dari tim.

Meski harus bekerja dengan komposisi pemain yang sudah tersedia, Teco menegaskan akan memberikan kesempatan dan dukungan kepada seluruh anggota skuad. Ia berharap para pemain bisa menyesuaikan diri dengan metode latihan serta sistem permainan yang akan diterapkannya.

"Semua pemain sudah punya kontrak di dalam tim. Sebagai pelatih, saya harus men-support semua yang ada di sini. Mudah-mudahan mereka bisa beradaptasi cepat dengan sistem kerja saya, dan saya juga bisa memahami situasi di klub baru ini," jelasnya.

Selain proses adaptasi pelatih baru, Semen Padang juga berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan melalui kehadiran Savio. Pemain asal Brasil tersebut sudah mengikuti latihan dan disebut memiliki kondisi fisik yang cukup baik.

Editor: Banu Adikara
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