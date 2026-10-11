Prediksi Skor Persikad vs Semen Padang: Ujian Teco Bawa Kabau Sirah Meraih Kemenangan Pertama

Stefano Cugurra menjadi harapan baru Semen Padang. (Media Barito Putera) JawaPos.com - Persikad Depok akan menjamu Semen Padang FC pada pekan kelima Championship 2026/2027 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (11/10) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki perjalanan mereka di kompetisi musim ini.

Semen Padang datang dengan misi membawa pulang tiga poin setelah menelan kekalahan 0-1 dari PSPS Pekanbaru pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi catatan yang ingin segera diperbaiki oleh Kabau Sirah, terlebih mereka memiliki target besar untuk kembali promosi ke Liga 1 sekaligus bersaing memperebutkan gelar juara.

Di sisi lain, Persikad Depok berpeluang memanfaatkan status tuan rumah untuk memberikan perlawanan.

Bermain di Stadion Pakansari tentu menjadi kesempatan bagi tim berjuluk Laskar Maung Depok tersebut untuk mengamankan poin di hadapan pendukungnya.

Melihat kebutuhan kedua tim, duel Persikad melawan Semen Padang berpotensi berjalan dengan tempo yang cukup tinggi.