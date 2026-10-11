Prediksi Skor Persikad Depok vs Semen Padang: Mampukah Laskar Serdadu Bangkit?

JawaPos.com – Persikad Depok memburu kemenangan saat menjamu Semen Padang FC pada pekan kelima Championship 2026/2027. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Laga Persikad kontra Semen Padang dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (11/10) malam. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Laskar Serdadu untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus mempertahankan posisi di papan atas.

Persikad saat ini menempati peringkat keempat dengan koleksi sembilan poin. Sementara itu, Semen Padang berada satu tingkat di bawahnya, yakni posisi kelima, dengan raihan enam poin.

Selisih tiga poin membuat pertandingan ini penting bagi kedua kesebelasan. Persikad ingin menjaga jarak dengan pesaing di bawahnya, sedangkan Semen Padang berpeluang memangkas selisih sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Persikad Bertekad Bangkit di Kandang Pelatih Persikad Depok, Achmad Zulkifli, mengakui kekalahan dari PSMS Medan sempat memengaruhi mental para pemain. Namun, tim pelatih telah memanfaatkan waktu persiapan selama sepekan untuk mengevaluasi kondisi mental, permainan, hingga strategi.

"Selesai kami kalah dari PSMS di Medan, itu membuat mental kami sedikit drop, tapi pelan-pelan kami sudah mengevaluasi dari segi mentality, dari segi permainan, dan dari segi game plan juga sudah kami siapkan. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjalankan instruksi dengan baik," ujar pelatih yang akrab disapa Azul tersebut dilansir iLeague.

Azul berharap hasil evaluasi bisa diterapkan para pemain ketika menghadapi Semen Padang. Ia menegaskan bahwa Persikad harus memaksimalkan keuntungan bermain di kandang.

"Kita sepakat besok siapa pun lawannya adalah main di kandang kita. Kita akan melakukan yang terbaik dan mengeluarkan kemampuan terbaik," tegasnya.

Optimisme serupa disampaikan pemain Persikad, Sedek Tuakia. Ia memastikan tim telah menjalani persiapan sesuai arahan pelatih setelah kembali dari Medan.