Nadeo Sebut Kekeluargaan di Dalam Tim jadi Kekuatan Persija Jakarta Musim Ini

Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata saat lawan Persib Bandung. (Dok. Nadeo Argawinata)
JawaPos.com - Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata menyebut rasa kekeluargaan di dalam tim menjadi kekuatan timnya musim ini, yang sukses menjalani empat laga pertama BRI Super League 2026/2027 dengan sempurna atau meraih empat kemenangan.
Persija menjadi satu-satunya tim dengan rekor sempurna musim ini. Catatan impresif ini membuat mereka menempati puncak klasemen sementara dengan 12 poin.
“Rasa kekeluargaan dalam tim, saling bantu-membantu antarpemain, dan kekompakan yang menurut saya pribadi sampai sekarang menjadi hal yang membuat Persija bisa seperti ini, belum terkalahkan sampai saat ini,” tutur Nadeo, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat.
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Ia pun menyoroti kontribusi pelatih Shin Tae-yong dalam membangun atmosfer kekeluargaan di dalam tim. Menurutnya, suasana positif ini perlu terus dirawat agar Persija dapat mempertahankan konsistensi sepanjang kompetisi.
“Seperti saya bilang, ada peran Coach Shin juga di sini. Pastinya, dia menciptakan suasana tersebut menjadi lebih baik, bahkan lebih baik lagi di setiap minggunya. Saya harap ini bisa terus berlanjut sampai akhir musim nanti,” ucap kiper Timnas Indonesia tersebut.
Dari empat kemenangan, Macan Kemayoran berhasil mencatatkan tiga clean sheet, dengan hanya satu gol yang bersarang di gawang mereka, yaitu saat menghadapi Persib Bandung, juara bertahan Super League.
Bagi Nadeo, pencapaian tersebut tidak terlepas dari hubungan harmonis yang terbangun di dalam tim. Ia menilai sikap saling menghormati, keterbukaan terhadap arahan pelatih, serta kesungguhan dalam menjalani latihan menjadi bagian penting dari proses yang tengah dijalani Persija.
“Yang pasti normal saja. Keempat kiper mengikuti arahan pelatih kiper, yaitu Coach Yoo Jae-hoon. Kami menerima semua masukan dan apa pun yang diberikan Coach Yoo selama latihan dari minggu ke minggu. Jadi, saling respek itulah yang membuat kami sampai sekarang masih bagus,” kata Nadeo.
Selanjutnya, konsistensi Persija akan diuji oleh tuan rumah Persita Tangerang pada laga pekan kelima. Pertandingan sesama tim yang belum terkalahkan ini berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (17/10) pukul 19.00 WIB.
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