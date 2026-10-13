Persija Jakarta Makin Perkasa di BRI Super League, Fabio Calonego Tak Mau Cepat Puas

JawaPos.com - Gelandang Persija asal Brasil Fabio Calonego menyambut positif kemenangan 4-0 atas PSIM Yogyakarta pada lanjutan super league di Bantul.

Pemain berusia 29 tahun itu merasa Persija sudah berada di jalur yang tepat, tetapi menilai kerja keras tetap dibutuhkan agar performa tim tidak menurun.

Fabio mengaku senang dengan kemenangan sekaligus penampilan rekan-rekannya saat menghadapi PSIM.

Hasil pertandingan itu menjadi bukti konsistensi Persija sejak awal musim sekaligus memperpanjang catatan kemenangan Persija menjadi empat pertandingan beruntun.

Dia berharap Persija bisa mempertahankan semangat dan fokus dalam pertandingan berikutnya.

“Sangat senang dengan kemenangan dan performa tim. Kami berada di jalur yang tepat. Mari terus bekerja keras,” kata Fabio.

Selain mengapresiasi penampilan tim, Fabio juga memberikan penghargaan kepada Jakmania yang hadir langsung di Stadion Sultan Agung.

Dukungan suporter Persija tersebut membuat suasana pertandingan terasa seperti bermain di kandang sendiri.