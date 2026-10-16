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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.38 WIB

Java United vs Bali United: Fabio Lefundes Incar Tiga Poin di Stadion Jatidiri Semarang

Fabio Lefundes. (Istimewa) - Image

Fabio Lefundes. (Istimewa)

JawaPos.com – Java United FC bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu Bali United FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) pukul 19.00 WIB, Laskar Kepodang Emas ingin kembali mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Kepercayaan diri Java United meningkat setelah meraih kemenangan 2-1 atas Borneo FC Samarinda pada pekan sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi kemenangan perdana mereka musim ini sekaligus modal penting untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Meski demikian, pelatih Java United, Fabio Lefundes, menyadari pertandingan melawan Bali United tidak akan berjalan mudah.

Menurutnya, pertemuan kedua tim selalu menghadirkan persaingan dengan intensitas tinggi.

“Pertandingan melawan Bali United selalu menyajikan intensitas tinggi. Situasi yang sama akan terjadi di laga besok,” kata Lefundes dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis (15/10).

Lefundes bukan sosok asing bagi Bali United. Pelatih asal Brasil tersebut sudah beberapa kali menghadapi Serdadu Tridatu sejak berkarier di kompetisi sepak bola Indonesia pada 2021.

Dari tujuh pertemuan yang telah dijalani, Lefundes memiliki pengalaman yang bisa menjadi bekal dalam menyusun strategi.

Editor: Banu Adikara
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