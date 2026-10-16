Tavares Blak-blakan! Persebaya Waspada Ledakan Gustavo Tocantins dan Hiromu Tanaka di PSS Sleman

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mewaspadai kekuatan Hiromu Tanaka menjelang pertandingan kontra PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Instagram @hrm111107)
JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memberikan perhatian khusus kepada Gustavo Tocantins dan Hiromu Tanaka menjelang pertandingan melawan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10/2026).
Keduanya dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi Green Force, terutama setelah PSS Sleman mengalahkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0.
Kemenangan tersebut menjadi peringatan bagi Persebaya Surabaya untuk tidak memandang sebelah mata kekuatan tim berjuluk Super Elang Jawa.
Apalagi, Bernardo Tavares melihat PSS Sleman mempunyai kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik yang memungkinkan mereka menghadirkan pendekatan berbeda dalam setiap pertandingan.
Pelatih asal Portugal itu mengaku sudah mempelajari permainan PSS Sleman melalui empat pertandingan terakhir mereka.
Hasil pengamatan tersebut memperlihatkan kemampuan lawan melakukan perubahan komposisi pemain di sejumlah sektor tanpa harus terpaku pada satu pendekatan permainan.
"Mereka bermain dengan baik," ujar pelatih asal Portugal itu.
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“Apa yang kita lihat dari empat pertandingan terakhir mereka yang kita saksikan, mereka banyak melakukan perubahan di lini tengah, terkadang di lini pertahanan, serta di lini penyerangan.”
Dua nama yang secara khusus masuk radar Bernardo Tavares adalah Gustavo Tocantins dan Hiromu Tanaka.
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