Dr Tirta Pertama Kali Nonton Langsung Sepak Bola Indonesia, PSS Sleman Menang 3-0

Dr Tirta menyaksikan langsung laga PSS Sleman kontra PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo. Pengalaman pertamanya berakhir manis setelah Super Elang Jawa menang 3-0. (Dok. IG Dr Tirta)
JawaPos.com – Influencer Dr Tirta akhirnya merasakan pengalaman menonton langsung pertandingan sepak bola Indonesia di stadion. Momen itu terjadi saat PSS Sleman menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10).
Pengalaman pertamanya menyaksikan pertandingan sepak bola lokal secara langsung tersebut berakhir manis. PSS Sleman sukses mengalahkan PSM Makassar dengan skor meyakinkan 3-0.
Dr Tirta membagikan keseruannya melalui akun Instagram pribadinya, @dr.tirta. Dalam unggahan tersebut, ia terlihat mengenakan jersey PSS Sleman dan menyaksikan pertandingan dari tribun barat Stadion Maguwoharjo.
Ia datang bersama teman-temannya, Diaz Moncos dan Sylvester Dito. Dr Tirta juga memberikan komentar mengenai penampilan sejumlah pemain PSS Sleman, termasuk Riko Simanjuntak dan Hiromu Tanaka.
"Day one nonton PSS Sleman bareng teman teman Diaz Moncos dan Sylvester Dito, 3 Poin 3-0. Riko Simanjutak Josjis, stamina sadis, umpan kunci, body balance top, Tanaka sadis, Kleberson disiplin, kokoh," tulis Dr Tirta dalam unggahannya.
Dari komentarnya, Dr Tirta tampak menikmati pertandingan sekaligus mengapresiasi permainan para pemain Super Elang Jawa. Riko Simanjuntak menjadi salah satu pemain yang mendapat pujian, terutama karena stamina, umpan kunci, dan keseimbangan tubuhnya.
Sementara itu, Hiromu Tanaka tampil sebagai bintang kemenangan PSS Sleman. Pemain asal Jepang tersebut mencetak dua gol dalam pertandingan melawan PSM Makassar.
Tanaka membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-34 setelah memanfaatkan umpan Riko Simanjuntak. Ia kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-85 untuk membawa PSS unggul 2-0.
Matheus Fornazari melengkapi kemenangan PSS melalui gol pada menit ke-90+2. Skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir.
Hasil tersebut menjadi kemenangan perdana PSS Sleman di Super League 2026/2027 setelah melewati tiga pertandingan awal tanpa poin. Tambahan tiga angka juga membuat Super Elang Jawa membuka jalan untuk memperbaiki posisi di klasemen.
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Jawa Pos
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