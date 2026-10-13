Hiromu Tanaka Targetkan Hattrick usai Cetak Dua Gol untuk PSS Sleman

JawaPos.com - PSS Sleman mendapatkan kabar positif dari penampilan Hiromu Tanaka saat menghadapi PSM Makassar pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Pemain asal Jepang itu mencetak dua gol sekaligus membantu Super Elang Jawa meraih kemenangan 3-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10).

Hiromu Tanaka secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk mencetak tiga gol dalam satu pertandingan atau hattrick.

Baca Juga:Darije Kalezic Masih Pertimbangkan Pemain Asing PSM di League Cup

“Untuk pertandingan berikutnya, target saya adalah mencetak hattrick,” tegas Hiromu Tanaka.

Target tersebut menunjukkan ambisi Hiromu untuk terus menjaga ketajaman bersama PSS Sleman.

Setelah berhasil mencetak dua gol ke gawang PSM Makassar, dia berharap bisa kembali memberikan kontribusi besar bagi tim.

Baca Juga:Hanif Sjahbandi Ajak Mahasiswa UMM Lihat Peluang Karier di Industri Sepak Bola

Kemenangan atas PSM menjadi hasil penting bagi PSS Sleman, terutama karena diraih di hadapan pendukung sendiri.

Selain dua gol Hiromu Tanaka, satu gol lainnya disumbangkan Matheus Fornazari untuk memastikan tuan rumah mengamankan tiga poin.