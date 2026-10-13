Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 05.22 WIB

Hiromu Tanaka Targetkan Hattrick usai Cetak Dua Gol untuk PSS Sleman

Pemain PSS Sleman Hiromu Tanaka. (Agung Dwi Prakoso/Antara) - Image

Pemain PSS Sleman Hiromu Tanaka. (Agung Dwi Prakoso/Antara)

JawaPos.com - PSS Sleman mendapatkan kabar positif dari penampilan Hiromu Tanaka saat menghadapi PSM Makassar pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Pemain asal Jepang itu mencetak dua gol sekaligus membantu Super Elang Jawa meraih kemenangan 3-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10).

Hiromu Tanaka secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk mencetak tiga gol dalam satu pertandingan atau hattrick.

“Untuk pertandingan berikutnya, target saya adalah mencetak hattrick,” tegas Hiromu Tanaka.

Target tersebut menunjukkan ambisi Hiromu untuk terus menjaga ketajaman bersama PSS Sleman.

Setelah berhasil mencetak dua gol ke gawang PSM Makassar, dia berharap bisa kembali memberikan kontribusi besar bagi tim.

Kemenangan atas PSM menjadi hasil penting bagi PSS Sleman, terutama karena diraih di hadapan pendukung sendiri.

Selain dua gol Hiromu Tanaka, satu gol lainnya disumbangkan Matheus Fornazari untuk memastikan tuan rumah mengamankan tiga poin.

Bagi Hiromu, penampilan tersebut juga menjadi bukti perkembangan setelah melewati tiga pertandingan awal musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dr Tirta Pertama Kali Nonton Langsung Sepak Bola Indonesia, PSS Sleman Menang 3-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Dr Tirta Pertama Kali Nonton Langsung Sepak Bola Indonesia, PSS Sleman Menang 3-0

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.31 WIB

Java United dan PSS Sleman Kompak Menang Perdana di Super League 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Java United dan PSS Sleman Kompak Menang Perdana di Super League 2026/2027

Senin, 12 Oktober 2026 | 01.00 WIB

PSS Sleman Incar Poin Perdana Lawan PSM, Pieter Huistra Minta Tim Fokus pada Laga Berikutnya - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Incar Poin Perdana Lawan PSM, Pieter Huistra Minta Tim Fokus pada Laga Berikutnya

Kamis, 8 Oktober 2026 | 01.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore