Hiromu Tanaka Targetkan Hattrick usai Cetak Dua Gol untuk PSS Sleman

Pemain PSS Sleman Hiromu Tanaka. (Agung Dwi Prakoso/Antara)
JawaPos.com - PSS Sleman mendapatkan kabar positif dari penampilan Hiromu Tanaka saat menghadapi PSM Makassar pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.
Pemain asal Jepang itu mencetak dua gol sekaligus membantu Super Elang Jawa meraih kemenangan 3-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10).
Hiromu Tanaka secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk mencetak tiga gol dalam satu pertandingan atau hattrick.
“Untuk pertandingan berikutnya, target saya adalah mencetak hattrick,” tegas Hiromu Tanaka.
Target tersebut menunjukkan ambisi Hiromu untuk terus menjaga ketajaman bersama PSS Sleman.
Setelah berhasil mencetak dua gol ke gawang PSM Makassar, dia berharap bisa kembali memberikan kontribusi besar bagi tim.
Kemenangan atas PSM menjadi hasil penting bagi PSS Sleman, terutama karena diraih di hadapan pendukung sendiri.
Selain dua gol Hiromu Tanaka, satu gol lainnya disumbangkan Matheus Fornazari untuk memastikan tuan rumah mengamankan tiga poin.
Bagi Hiromu, penampilan tersebut juga menjadi bukti perkembangan setelah melewati tiga pertandingan awal musim ini.
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Jawa Pos
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