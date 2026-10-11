Hiromu Tanaka Beringas! Bungkus 2 Gol, Bawa Tim Kalahkan PSM Makassar 3-0

JawaPos.com - Pemain PSS Sleman Hiromu Tanaka mencetak dua gol saat timnya mengalahkan PSM Makassar dalam kompetisi Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu.

"Saya rasa persiapan kami sudah baik, dan termasuk kondisi fisik yang meningkat dari sebelumnya, jadi saya sudah punya firasat bahwa kami bisa mencetak gol," kata Tanaka saat ditemui seusai pertandingan di Stadion Internasional Maguwoharjo, Minggu.

Tanaka berperan penting dalam kemenangan PSS Sleman setelah mencetak gol pembuka pada menit ke-34 dan gol keduanya pada menit ke-85.

Menurut Tanaka, kemenangan tersebut tidak lepas dari motivasi seluruh pemain untuk bangkit setelah gagal meraih poin dalam tiga pertandingan sebelumnya.

"Hari ini, hal terbesar adalah seluruh pemain tidak lari dari situasi yang berat dan berhasil melewatinya. Meraih kemenangan dalam situasi tanpa ruang kesalahan setelah menderita tiga kekalahan beruntun," ujarnya.

Pemain asal Jepang itu mengaku kemenangan di kandang sendiri menjadi momentum penting bagi PSS Sleman untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Menang di kandang sendiri, saya rasa ini akan menjadi momentum besar bagi tim," katanya.

Tanaka bermain selama 90 menit dan terus memberikan tekanan melalui sisi kanan pertahanan PSM Makassar, yang didukung kerja keras serta latihan disiplin bersama pelatih PSS Sleman Pieter Huistra.