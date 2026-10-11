Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 03.55 WIB

Hiromu Tanaka Beringas! Bungkus 2 Gol, Bawa Tim Kalahkan PSM Makassar 3-0

Pemain PSS Sleman Hiromu Tanaka saat ditemui seusai pertandingan melawan PSM Makassar di Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (11/10/2026). ANTARA/Agung Dwi Prakoso - Image

Pemain PSS Sleman Hiromu Tanaka saat ditemui seusai pertandingan melawan PSM Makassar di Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (11/10/2026). ANTARA/Agung Dwi Prakoso

JawaPos.com - Pemain PSS Sleman Hiromu Tanaka mencetak dua gol saat timnya mengalahkan PSM Makassar dalam kompetisi Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu.

"Saya rasa persiapan kami sudah baik, dan termasuk kondisi fisik yang meningkat dari sebelumnya, jadi saya sudah punya firasat bahwa kami bisa mencetak gol," kata Tanaka saat ditemui seusai pertandingan di Stadion Internasional Maguwoharjo, Minggu.

Tanaka berperan penting dalam kemenangan PSS Sleman setelah mencetak gol pembuka pada menit ke-34 dan gol keduanya pada menit ke-85.

Menurut Tanaka, kemenangan tersebut tidak lepas dari motivasi seluruh pemain untuk bangkit setelah gagal meraih poin dalam tiga pertandingan sebelumnya.

"Hari ini, hal terbesar adalah seluruh pemain tidak lari dari situasi yang berat dan berhasil melewatinya. Meraih kemenangan dalam situasi tanpa ruang kesalahan setelah menderita tiga kekalahan beruntun," ujarnya.

Pemain asal Jepang itu mengaku kemenangan di kandang sendiri menjadi momentum penting bagi PSS Sleman untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Menang di kandang sendiri, saya rasa ini akan menjadi momentum besar bagi tim," katanya.

Tanaka bermain selama 90 menit dan terus memberikan tekanan melalui sisi kanan pertahanan PSM Makassar, yang didukung kerja keras serta latihan disiplin bersama pelatih PSS Sleman Pieter Huistra.

"Saya rasa persiapan kami sudah baik, dan termasuk kondisi fisik yang meningkat dari sebelumnya," ujarnya.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resmi! Hiromu Tanaka Tinggalkan Hokkaido Consadole Sapporo dengan Gabung PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! Hiromu Tanaka Tinggalkan Hokkaido Consadole Sapporo dengan Gabung PSS Sleman

Rabu, 15 Juli 2026 | 00.28 WIB

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.07 WIB

Persipura Jayapura Antusias Hadapi PSM Makassar di League Cup 2026/27, Regi Aditya Bicara Rotasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Persipura Jayapura Antusias Hadapi PSM Makassar di League Cup 2026/27, Regi Aditya Bicara Rotasi

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore