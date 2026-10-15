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Taufiq Ardyansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.22 WIB

Pendiri Jakmania Minta Maaf Penyerangan Bus Persib U-18, Berharap Ada Regulasi Suporter Tandang

Bung Ferry meminta maaf atas penyerangan bus Persib U-18 di Batang dan berharap regulasi suporter tandang tetap berlaku dengan evaluasi. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Bung Ferry meminta maaf atas penyerangan bus Persib U-18 di Batang dan berharap regulasi suporter tandang tetap berlaku dengan evaluasi. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Insiden penyerangan bus tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung U-18 di Batang menjadi perhatian pencinta sepak bola nasional, termasuk salah seorang pendiri dan mantan Ketua Umum The Jakmania, Tauhid “Ferry” Indrasjarief.

“Saya meminta maaf, terutama kepada Persib Bandung, suporternya, dan masyarakat sepak bola Indonesia. Kepada PSSI dan I.League, saya juga meminta maaf kalau kejadian ini membuat semua merasa tidak nyaman,” ujar Tauhid “Ferry” Indrasjarief.

Pria yang akrab disapa Bung Ferry itu sangat menyayangkan insiden tersebut terjadi ketika kesempatan bagi suporter untuk mendukung tim kesayangan mereka secara tandang kembali dibuka musim ini.

Menurutnya, insiden tersebut tidak boleh menghapus begitu saja upaya membangun iklim sepak bola yang lebih baik melalui pembukaan kembali regulasi suporter tandang.

Dia berharap kejadian itu menjadi bahan evaluasi, terutama dalam mengelola keberangkatan dan koordinasi suporter.

Ferry mengaku pernah mengusulkan agar perwakilan suporter dari 18 klub bertemu sebelum kompetisi dimulai untuk membahas pengaturan suporter.

Namun, dia menyayangkan pembahasan teknis tersebut belum mendapatkan porsi yang memadai dalam pertemuan yang digelar saat pembukaan kompetisi di Bali.

“Kalau suporter dianggap melakukan tindakan gegabah tanpa berpikir dulu, I.League juga harus mempertimbangkan agar tidak mengambil tindakan yang kontraproduktif terhadap upaya kemajuan,” tegasnya.

Harus Ada Mekanisme Jelas

Bung Ferry mendorong adanya mekanisme yang jelas, mulai dari koordinasi antarsuporter, pengaturan tiket, hingga penempatan suporter.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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