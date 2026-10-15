Jakmania Nilai Pengurangan Poin Persija Tak Tepat, Ini Alasannya

JawaPos.com – Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra menilai wacana pengurangan poin terhadap Persija Jakarta tidak tepat dikaitkan dengan insiden penyerangan rombongan tim Persib Bandung U-18 di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah, Minggu (11/10).

Menurut Aditya, wacana sanksi pengurangan poin perlu ditinjau berdasarkan regulasi yang berlaku. Dia menyebut aturan mengenai sanksi tersebut masih dalam tahap penyusunan sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada Persija.

"Setahu saya, itu masih dalam tahap untuk dibuat regulasinya, bukan regulasi yang sudah berlaku saat ini," kata pria yang akrab disapa Aditya itu di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, ketentuan sanksi yang selama ini dipahaminya berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di sekitar stadion, termasuk dalam batas perimeter tertentu. Sementara itu, insiden di Batang memiliki konteks berbeda karena terjadi jauh di luar lingkungan stadion.

Aditya juga merujuk pada pernyataan Komite Disiplin (Komdis) PSSI yang menyebut kejadian tersebut masuk ranah hukum pidana. Karena itu, dia menilai penanganan kasus perlu diserahkan kepada aparat kepolisian.

Menurut dia, proses hukum masih berjalan sehingga publik perlu menunggu perkembangan penyelidikan, termasuk kemungkinan bertambahnya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

The Jakmania, lanjut Aditya, mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas insiden yang melibatkan rombongan pemain muda Persib Bandung tersebut. Organisasi suporter Persija itu juga memastikan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung.

Aditya berharap seluruh pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Dia turut menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat kejadian tersebut.