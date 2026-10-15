Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs RB Salzburg: Ruben Amorim di Bawah Tekanan

JawaPos.com – AC Milan hanya sekali menang dalam lima laga terakhir. Jabatan allenatore Ruben Amorim pun mulai digoyang meski masih awal musim.

Tekanan itu bisa makin kuat andai Amorim gagal memutus tren nirmenang saat menghadapi RB Salzburg dalam matchday kedua fase league Liga Europa di Red Bull Arena malam nanti (siaran langsung SCTV/beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 23.45 WIB).

Dalam matchday pertama di kandang sendiri (17/9), San Siro, Rossoneri –sebutan AC Milan– menyia-nyiakan kesempatan setelah dipermalukan SL Benfica 0-2.

Di sisi lain, RB Salzburg menang 1-0 di kandang Levski Sofia. Die Roten Bullen –sebutan RB Salzburg– juga tak terkalahkan di semua kompetisi musim ini.

Perinciannya, sebelas kali menang dan empat kali seri.

”Kami akan bangkit dan melewati momen ini. Kami tidak boleh menyerah. Ini masih awal musim,” kata gelandang senior AC Milan Luka Modric dilansir dari Sempre Milan.

Kapten timnas Kroasia berusia 41 tahun itu memang bukan il capitano AC Milan. Ban kapten jadi milik kiper Mike Maignan. Meski begitu, Lukica –sapaan akrab Modric– menjadi pemimpin di lapangan maupun ruang ganti.

Di laga terakhir Serie A melawan US Sassuolo yang berakhir seri 1-1, Minggu (11/10), Modric yang masuk pada babak kedua berhasil memberikan umpan gol untuk Adrien Rabiot (63’).

”Dia (Modric) membawa lebih banyak penguasaan bola dan efisiensi dalam operan. Kemampuannya membaca permainan juga masih tajam. Itu yang kami butuhkan di Salzburg,” tutur Amorim seperti dilansir dari Pianeta Milan.