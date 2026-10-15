Dek Gam Yakin M. Ridwan Bisa Bikin Performa Persiraja Lebih Garang

Dek Gam percaya M. Ridwan mampu membangkitkan Persiraja setelah menang di markas PSIS Semarang. (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazaruddin Dek Gam, memberikan kepercayaan penuh kepada M. Ridwan untuk mengangkat performa Laskar Rencong di Pegadaian Championship 2026/27.
Kemenangan atas PSIS Semarang menjadi modal awal bagi pelatih anyar tersebut untuk mengembalikan kepercayaan diri tim setelah melewati periode sulit.
Persiraja berhasil membawa pulang tiga poin dari markas PSIS Semarang.
Hasil ini sekaligus mengakhiri catatan empat pertandingan tanpa kemenangan yang sempat membuat perjalanan Laskar Rencong pada awal kompetisi tidak berjalan sesuai harapan.
Sebelumnya, Persiraja sempat diragukan mampu meraih hasil positif saat menghadapi PSIS.
Namun, tim asal Aceh itu justru mampu membuktikan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk bersaing dan keluar dari tekanan.
Dek Gam menilai kehadiran M. Ridwan membawa harapan baru bagi Persiraja.
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Ia berharap pelatih tersebut bisa membangkitkan semangat para pemain yang sempat menurun akibat rentetan hasil kurang memuaskan.
“Saya percaya penuh kepada pelatih baru. Saya yakin pelatih baru ini bisa memotivasi pemain-pemain untuk membangkitkan semangat yang sempat down kemarin,” kata Dek Gam di Banda Aceh, Rabu (14/10).
Menurut Dek Gam, kemenangan di Semarang memiliki arti penting bagi perjalanan Persiraja musim ini.
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