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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 11 Oktober 2026 | 01.15 WIB

Ketua Panser Biru Minta PSIS Semarang Evaluasi Diri Usai Kalah 1-3 dari Persiraja

Ketua Panser Biru Wareng meminta evaluasi PSIS Semarang setelah kalah 1-3 dari Persiraja di Jatidiri. (Istimewa) - Image

Ketua Panser Biru Wareng meminta evaluasi PSIS Semarang setelah kalah 1-3 dari Persiraja di Jatidiri. (Istimewa)

JawaPos.com - Kekalahan PSIS Semarang dari Persiraja Banda Aceh di Stadion Jatidiri, Jumat malam (9/10/2026), memancing reaksi dari suporter.

Ketua Panser Biru, Kepareng yang akrab disapa Wareng, meminta tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu melakukan evaluasi setelah menelan kekalahan 1-3 di kandang sendiri.

Hasil tersebut menjadi catatan kurang baik bagi PSIS yang gagal memanfaatkan dukungan suporter untuk meraih poin di hadapan publik Semarang.

Persiraja justru tampil lebih efektif dan mampu membawa pulang kemenangan setelah mencetak tiga gol, sementara tuan rumah hanya mampu membalas sekali menjelang pertandingan berakhir.

Persiraja langsung memberikan tekanan sejak awal pertandingan. Riski Safri membuka keunggulan tim tamu pada menit kedelapan.

Gol tersebut membuat PSIS harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan.

Namun, upaya tuan rumah belum membuahkan hasil sesuai harapan. Persiraja kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui Martin Chaves pada menit ke-40. Keunggulan dua gol itu membuat posisi PSIS semakin sulit sebelum turun minum.

Situasi PSIS bertambah rumit setelah Ahmad Nurfiandani menerima kartu merah di penghujung babak pertama.

Keputusan tersebut diambil setelah aksinya yang menginjak kaki pemain lawan tertangkap kamera. Bermain dengan 10 orang tentu membuat pekerjaan PSIS pada babak kedua semakin berat.

Editor: Banu Adikara
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