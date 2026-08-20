Persiraja Bawa Skuad Baru ke Malaysia, Ada Misi Penting di Balik TC

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh membawa skuad yang banyak dihuni wajah baru ke Malaysia untuk menjalani pemusatan latihan (TC) pada 29 Agustus hingga 3 September 2026. Selain menggelar latihan, Laskar Rencong juga akan menjalani sejumlah pertandingan uji tanding.

TC di Malaysia menjadi bagian dari persiapan Persiraja menghadapi Championship 2026/2027. Agenda tersebut diharapkan membantu tim pelatih melihat perkembangan pemain sekaligus mempercepat proses pembentukan skuad.

Presiden Persiraja H. Nazaruddin Dek Gam mengatakan TC Malaysia telah masuk dalam program persiapan yang disusun manajemen bersama tim pelatih. Menurutnya, suasana berbeda di Negeri Jiran diharapkan memberikan pengalaman baru bagi pemain.

“TC di Malaysia ini kita harapkan bisa memberikan suasana dan pengalaman berbeda bagi pemain. Selain latihan, kita juga akan menjalani beberapa pertandingan uji coba untuk melihat sejauh mana perkembangan tim,” ujar Dek Gam, Rabu (19/8), dilansir dari iLeague.

Pertandingan uji tanding akan menjadi bagian penting dalam evaluasi Persiraja. Tim pelatih dapat melihat perkembangan fisik, penerapan taktik, komposisi pemain, hingga kekompakan skuad melalui laga tersebut.

Persiraja memang sedang membangun tim baru dengan perubahan cukup besar dibandingkan musim sebelumnya. Pada latihan perdana yang berlangsung 1 Agustus, sebanyak 18 pemain sudah bergabung. Dari jumlah tersebut, 13 merupakan pemain anyar.

Saat ini, Persiraja disebut telah memiliki 31 pemain untuk menghadapi musim 2026/2027. Banyaknya wajah baru membuat proses adaptasi menjadi salah satu perhatian utama Laskar Rencong.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemain-pemain baru bisa cepat menyatu. Kita ingin mereka memahami karakter permainan Persiraja dan membangun chemistry di dalam tim,” kata Dek Gam.

Karena itu, manajemen tidak ingin proses persiapan dilakukan secara terburu-buru. Setiap tahapan, mulai latihan fisik, pematangan taktik hingga pertandingan uji coba, akan dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran komposisi skuad terbaik.