Borneo FC Fokus Hadapi Tainan City Demi Tiket Perempat Final ACGL 2026/2027

JawaPos.com - Pelatih Borneo FC Samarinda, Mauro Jeronimo, langsung mengalihkan fokus ke pertandingan melawan Tainan City FC demi mengamankan tiket perempat final AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027. Berbekal kemenangan atas Yangon United pada laga pembuka Grup D, Borneo FC hanya butuh hasil imbang saja saat menghadapi wakil Taiwan tersebut untuk mengunci tiket perempat final.

Borneo FC mengawali kiprahnya di Grup D dengan hasil positif. Tim berjuluk Pesut Etam itu menang 2-0 atas Yangon United di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/10) malam WIB.

Tambahan tiga poin membawa Borneo FC ke puncak klasemen sementara Grup D dengan koleksi tiga poin. Menyusul mundurnya One Taguig FC, grup tersebut kini hanya dihuni tiga tim sehingga hasil imbang melawan Tainan City sudah cukup bagi Pesut Etam untuk melangkah ke perempat final.

Meski berhasil meraih kemenangan, Jeronimo mengakui pertandingan melawan Yangon United tidak berjalan mudah. Klub asal Myanmar itu tampil pragmatis dengan menumpuk pemain di lini belakang, sehingga tim asuhannya harus kerja ekstra membongkar pertahanan lawan.

"Sepak bola memang terkadang aneh. Terkadang kamu hanya punya satu peluang dan langsung tercipta gol, tetapi kadang kamu membuat banyak peluang dan butuh waktu lama untuk mencetak gol pertama," ujar Jeronimo, dilansir dari laman I.League, Selasa (20/10).

Jeronimo menilai Yangon United mampu menjaga organisasi pertahanan dengan baik sepanjang pertandingan. Kondisi tersebut membuat Borneo FC bermain lebih sabar dalam membangun serangan dan memanfaatkan peluang.

"Kami paham laga seperti ini, lawan bertahan sangat baik dengan 10 pemain di belakang bola dan sangat kompak. Tidak mudah membongkar blok pertahanan yang rapat seperti itu. Namun, saya rasa kami mampu mengalirkan bola dengan baik dan melepaskan banyak umpan silang ke dalam kotak penalti," terangnya.

Pelatih asal Portugal itu menyebut Borneo FC sebenarnya memiliki empat hingga lima peluang emas untuk mencetak gol. Namun, ambisi besar untuk segera membuka keunggulan di kandang sendiri sempat memengaruhi ketenangan para pemain dalam penyelesaian akhir.