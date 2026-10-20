Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Borneo FC Fokus Hadapi Tainan City Demi Tiket Perempat Final ACGL 2026/2027

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa) - Image

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Borneo FC Samarinda, Mauro Jeronimo, langsung mengalihkan fokus ke pertandingan melawan Tainan City FC demi mengamankan tiket perempat final AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027. Berbekal kemenangan atas Yangon United pada laga pembuka Grup D, Borneo FC hanya butuh hasil imbang saja saat menghadapi wakil Taiwan tersebut untuk mengunci tiket perempat final.

Borneo FC mengawali kiprahnya di Grup D dengan hasil positif. Tim berjuluk Pesut Etam itu menang 2-0 atas Yangon United di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/10) malam WIB.

Tambahan tiga poin membawa Borneo FC ke puncak klasemen sementara Grup D dengan koleksi tiga poin. Menyusul mundurnya One Taguig FC, grup tersebut kini hanya dihuni tiga tim sehingga hasil imbang melawan Tainan City sudah cukup bagi Pesut Etam untuk melangkah ke perempat final.

Meski berhasil meraih kemenangan, Jeronimo mengakui pertandingan melawan Yangon United tidak berjalan mudah. Klub asal Myanmar itu tampil pragmatis dengan menumpuk pemain di lini belakang, sehingga tim asuhannya harus kerja ekstra membongkar pertahanan lawan.

"Sepak bola memang terkadang aneh. Terkadang kamu hanya punya satu peluang dan langsung tercipta gol, tetapi kadang kamu membuat banyak peluang dan butuh waktu lama untuk mencetak gol pertama," ujar Jeronimo, dilansir dari laman I.League, Selasa (20/10).

Jeronimo menilai Yangon United mampu menjaga organisasi pertahanan dengan baik sepanjang pertandingan. Kondisi tersebut membuat Borneo FC bermain lebih sabar dalam membangun serangan dan memanfaatkan peluang.

"Kami paham laga seperti ini, lawan bertahan sangat baik dengan 10 pemain di belakang bola dan sangat kompak. Tidak mudah membongkar blok pertahanan yang rapat seperti itu. Namun, saya rasa kami mampu mengalirkan bola dengan baik dan melepaskan banyak umpan silang ke dalam kotak penalti," terangnya.

Pelatih asal Portugal itu menyebut Borneo FC sebenarnya memiliki empat hingga lima peluang emas untuk mencetak gol. Namun, ambisi besar untuk segera membuka keunggulan di kandang sendiri sempat memengaruhi ketenangan para pemain dalam penyelesaian akhir.

"Sepak bola terkadang bergantung pada aspek teknis eksekusi akhir, tapi kadang juga soal mental dan sedikit rasa cemas karena kami sangat ingin mencetak gol di kandang. Begitu gol pertama lahir, lawan mulai terbuka dan itu jadi alasan kami bisa mengejar gol kedua," ungkapnya.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Borneo FC Buka AFC Challenge League dengan Kemenangan, Mauro Jeronimo Belum Puas - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC Buka AFC Challenge League dengan Kemenangan, Mauro Jeronimo Belum Puas

Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.52 WIB

Prediksi Skor Borneo FC vs Yangon United: Kondisi Empat Pemain Jadi Sorotan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Borneo FC vs Yangon United: Kondisi Empat Pemain Jadi Sorotan

Senin, 19 Oktober 2026 | 00.26 WIB

AFC Challenge League 2026/27 Jadi Tantangan Borneo FC, Mauro Jeronimo Ingin Hasil Terbaik - Image
Sepak Bola Indonesia

AFC Challenge League 2026/27 Jadi Tantangan Borneo FC, Mauro Jeronimo Ingin Hasil Terbaik

Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore