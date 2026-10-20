Borneo FC Buka AFC Challenge League dengan Kemenangan, Mauro Jeronimo Belum Puas

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mengawali perjalanan di AFC Challenge League 2026/27 dengan kemenangan 2-0 atas Yangon United.

Meski meraih hasil positif di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/10) malam, pelatih Mauro Jeronimo masih memiliki catatan yang perlu dibenahi, terutama soal penyelesaian akhir.

Dua gol kemenangan Pesut Etam dicetak Iago Mendonca pada menit ke-53 dan Moussa Diarra pada menit ke-80.

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi wakil Indonesia itu, tetapi Mauro menilai seharusnya Borneo FC bisa mencetak lebih banyak gol.

Sepanjang pertandingan, Borneo FC tampil dominan dan berusaha menekan pertahanan Yangon United.

Namun, tim tamu memilih bermain rapat dengan menumpuk pemain di area pertahanan sehingga tidak mudah bagi tuan rumah untuk menemukan celah.

Mauro mengakui strategi lawan membuat anak asuhnya harus bekerja lebih keras untuk membongkar pertahanan.

Meski demikian, dia menilai Borneo FC sudah mampu membangun serangan dengan baik melalui sirkulasi bola dan umpan silang ke kotak penalti.