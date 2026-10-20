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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.52 WIB

Borneo FC Buka AFC Challenge League dengan Kemenangan, Mauro Jeronimo Belum Puas

Mauro Jeronimo belum puas dengan penyelesaian akhir timnya meski Borneo FC menang 2-0 atas Yangon United. (Dok. Juan Felipe Villa) - Image

Mauro Jeronimo belum puas dengan penyelesaian akhir timnya meski Borneo FC menang 2-0 atas Yangon United. (Dok. Juan Felipe Villa)

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mengawali perjalanan di AFC Challenge League 2026/27 dengan kemenangan 2-0 atas Yangon United.

Meski meraih hasil positif di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/10) malam, pelatih Mauro Jeronimo masih memiliki catatan yang perlu dibenahi, terutama soal penyelesaian akhir.

Dua gol kemenangan Pesut Etam dicetak Iago Mendonca pada menit ke-53 dan Moussa Diarra pada menit ke-80.

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi wakil Indonesia itu, tetapi Mauro menilai seharusnya Borneo FC bisa mencetak lebih banyak gol.

Sepanjang pertandingan, Borneo FC tampil dominan dan berusaha menekan pertahanan Yangon United.

Namun, tim tamu memilih bermain rapat dengan menumpuk pemain di area pertahanan sehingga tidak mudah bagi tuan rumah untuk menemukan celah.

Mauro mengakui strategi lawan membuat anak asuhnya harus bekerja lebih keras untuk membongkar pertahanan.

Meski demikian, dia menilai Borneo FC sudah mampu membangun serangan dengan baik melalui sirkulasi bola dan umpan silang ke kotak penalti.

"Kami paham tipe pertandingan seperti ini lawan bertahan dengan sangat baik, menempatkan 10 pemain di belakang bola, dan bermain sangat rapat," kata pelatih asal Portugal tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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