Mauro Jeronimo Ungkap Kunci Borneo FC Jelang Duel Tiket Perempat Final Lawan Tainan City

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda membuka perjalanan di AFC Challenge League 2026/27 dengan hasil positif.

Kemenangan 2-0 atas Yangon United pada laga pertama Grup D di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/10), membuat Pesut Etam kini berada di posisi teratas klasemen sementara.

Meski baru saja meraih tiga poin penting, pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, tidak ingin anak asuhnya terlalu lama larut dalam kegembiraan.

Ia langsung mengarahkan perhatian tim ke pertandingan berikutnya melawan wakil Taiwan, Tainan City FC, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (21/10).

Kemenangan atas Yangon United menjadi modal berharga bagi Borneo FC untuk melangkah lebih jauh. Dengan Grup D yang hanya diikuti tiga tim setelah One Taguig FC mengundurkan diri, peluang Pesut Etam untuk lolos ke perempat final semakin terbuka.

Aditya Warman dan rekan-rekan hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Tainan City FC untuk memastikan tempat di babak delapan besar. Meski demikian, Mauro tentu ingin timnya tetap tampil maksimal dan tidak sekadar mengandalkan hasil pertandingan sebelumnya.

Mauro mengakui kemenangan atas Yangon United tidak diraih dengan mudah. Lawan memilih bermain bertahan dengan menempatkan banyak pemain di belakang bola. Situasi tersebut membuat Borneo FC harus mencari cara untuk menembus pertahanan yang rapat.

Menurut pelatih asal Portugal itu, timnya sebenarnya mampu menguasai permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki, terutama ketika menghadapi lawan dengan pendekatan defensif.