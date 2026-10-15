Toni Firmansyah Blak-blakan! 3 Menu Latihan Persebaya Surabaya jadi Senjata Hadapi PSS Sleman

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mematangkan tiga menu latihan utama, yakni kualitas operan, penyelesaian akhir, dan body shape atau posisi tubuh saat menguasai serta menerima bola, menjelang pertandingan melawan PSS Sleman.

Persiapan tersebut mulai dilakukan di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (13/10/2026) sore, untuk meningkatkan kualitas permainan Green Force pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Tim pelatih Persebaya Surabaya memberikan perhatian khusus terhadap tiga aspek teknis tersebut agar pemain semakin siap menghadapi tekanan lawan.

Gelandang muda Toni Firmansyah mengungkapkan kondisi skuad tetap terjaga setelah mendapatkan kesempatan beristirahat selama dua hari.

Latihan kali ini sekaligus menjadi momentum bagi Green Force untuk mengembalikan ritme permainan setelah menjalani pertandingan tandang menghadapi Isenmulang Kalteng FC di Lampung.

Seluruh pemain kembali berkumpul dengan semangat tinggi untuk menjalankan program persiapan menuju pertandingan berikutnya.

"Alhamdulillah, setelah mendapatkan jatah libur selama dua hari, kondisi seluruh pemain cukup baik. Kami kembali berlatih dengan penuh semangat dan kerja keras," kata pemain muda Persebaya, Toni Firmansyah.

Mengapa Persebaya Surabaya Fokus pada Tiga Menu Latihan? Tiga menu latihan Persebaya Surabaya menjadi perhatian tim pelatih karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemain mengembangkan serangan dan mempertahankan penguasaan bola.