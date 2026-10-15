Toni Firmansyah Blak-blakan! 3 Menu Latihan Persebaya Surabaya jadi Senjata Hadapi PSS Sleman

Gelandang muda Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah, mengungkap tiga fokus latihan Green Force menjelang pertandingan melawan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya mematangkan tiga menu latihan utama, yakni kualitas operan, penyelesaian akhir, dan body shape atau posisi tubuh saat menguasai serta menerima bola, menjelang pertandingan melawan PSS Sleman.
Persiapan tersebut mulai dilakukan di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (13/10/2026) sore, untuk meningkatkan kualitas permainan Green Force pada pekan kelima Super League 2026/2027.
Tim pelatih Persebaya Surabaya memberikan perhatian khusus terhadap tiga aspek teknis tersebut agar pemain semakin siap menghadapi tekanan lawan.
Gelandang muda Toni Firmansyah mengungkapkan kondisi skuad tetap terjaga setelah mendapatkan kesempatan beristirahat selama dua hari.
Latihan kali ini sekaligus menjadi momentum bagi Green Force untuk mengembalikan ritme permainan setelah menjalani pertandingan tandang menghadapi Isenmulang Kalteng FC di Lampung.
Seluruh pemain kembali berkumpul dengan semangat tinggi untuk menjalankan program persiapan menuju pertandingan berikutnya.
"Alhamdulillah, setelah mendapatkan jatah libur selama dua hari, kondisi seluruh pemain cukup baik. Kami kembali berlatih dengan penuh semangat dan kerja keras," kata pemain muda Persebaya, Toni Firmansyah.
Tiga menu latihan Persebaya Surabaya menjadi perhatian tim pelatih karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemain mengembangkan serangan dan mempertahankan penguasaan bola.
Kualitas operan, penyelesaian akhir, serta posisi tubuh ketika menerima bola merupakan aspek penting untuk menciptakan permainan yang lebih efektif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022