Persib Kalahkan Cong Viettel 1-0, Maung Bandung Kokoh di Puncak Grup E

JawaPos.com - Persib Bandung melanjutkan tren positif di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Pangeran Biru mengalahkan wakil Vietnam, The Cong-Viettel FC, dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup E di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026) malam.

Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Mariano Peralta melalui titik penalti pada menit ke-45.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Igor Tolic mengoleksi enam poin dari dua pertandingan sekaligus memimpin klasemen sementara Grup E. Persib unggul dua poin atas Melbourne Victory yang menempati posisi kedua setelah mengalahkan FC Seoul dengan skor 3-0.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Namun, pertahanan rapat The Cong-Viettel membuat tuan rumah kesulitan menciptakan peluang berbahaya pada menit-menit awal.

Mariano Peralta sempat mengancam lewat tendangan keras pada menit ke-17. Namun, bola masih membentur pemain bertahan lawan.

Persib kembali mendapat peluang melalui Marc Klok pada menit ke-27 setelah menerima sodoran Thom Haye. Sayangnya, tembakan kapten Persib tersebut masih bisa diblok.

Ikhwan Ali Tanamal juga mencoba peruntungannya melalui tendangan dari luar kotak penalti pada menit ke-31. Namun, penjaga gawang The Cong-Viettel, Nguyen Van Viet, mampu menggagalkan peluang tersebut.

Tekanan Persib akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Peralta dijatuhkan Kyle Colonna di dalam kotak penalti sehingga wasit Ahmed Darwish menunjuk titik putih.

Penyerang asal Argentina itu kemudian menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa Persib unggul 1-0.