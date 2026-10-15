Persib Kalahkan Cong Viettel 1-0, Maung Bandung Kokoh di Puncak Grup E

Pesepak bola Persib Bandung Mariano Ezequiel Peralta Bauer berebut bola dengan pemain The Cong Viettel FC pada pertandingan fase grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung melanjutkan tren positif di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Pangeran Biru mengalahkan wakil Vietnam, The Cong-Viettel FC, dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup E di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026) malam.
Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Mariano Peralta melalui titik penalti pada menit ke-45.
Hasil tersebut membuat tim asuhan Igor Tolic mengoleksi enam poin dari dua pertandingan sekaligus memimpin klasemen sementara Grup E. Persib unggul dua poin atas Melbourne Victory yang menempati posisi kedua setelah mengalahkan FC Seoul dengan skor 3-0.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Namun, pertahanan rapat The Cong-Viettel membuat tuan rumah kesulitan menciptakan peluang berbahaya pada menit-menit awal.
Mariano Peralta sempat mengancam lewat tendangan keras pada menit ke-17. Namun, bola masih membentur pemain bertahan lawan.
Persib kembali mendapat peluang melalui Marc Klok pada menit ke-27 setelah menerima sodoran Thom Haye. Sayangnya, tembakan kapten Persib tersebut masih bisa diblok.
Ikhwan Ali Tanamal juga mencoba peruntungannya melalui tendangan dari luar kotak penalti pada menit ke-31. Namun, penjaga gawang The Cong-Viettel, Nguyen Van Viet, mampu menggagalkan peluang tersebut.
Tekanan Persib akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Peralta dijatuhkan Kyle Colonna di dalam kotak penalti sehingga wasit Ahmed Darwish menunjuk titik putih.
Penyerang asal Argentina itu kemudian menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa Persib unggul 1-0.
Memasuki babak kedua, The Cong-Viettel berusaha meningkatkan tekanan demi mencari gol penyeimbang. Persib juga memiliki sejumlah kesempatan untuk menggandakan keunggulan, termasuk melalui Peralta dan sundulan Julio Cesar pada menit ke-61. Namun, belum ada gol tambahan yang tercipta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022