Marc Klok Bidik 6 Poin, Persib Incar Kemenangan Kedua di ACL Two

Kapten Persib ingin timnya memaksimalkan laga kandang untuk mengamankan enam poin dari dua pertandingan awal. Namun, jadwal padat membuat rotasi pemain menjadi perhatian. (Dok. Persib)
JawaPos.com – Persib Bandung membidik kemenangan kedua di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 saat menjamu Cong Viettel FC pada matchday kedua Grup E. Kapten Persib, Marc Klok, menegaskan timnya ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan tiga poin.
Pertandingan Persib melawan Cong Viettel FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026) pukul 19.15 WIB.
Kemenangan akan membuka peluang bagi Maung Bandung untuk mengoleksi enam poin dari dua pertandingan awal fase grup. Sebelumnya, Persib mengawali perjalanan di kompetisi Asia dengan mengalahkan FC Seoul 1-0 di Stadion Piala Dunia Seoul pada pertandingan pertama.
Klok berharap Persib mampu mempertahankan momentum positif tersebut. Menurutnya, kemenangan dalam dua laga awal akan menjadi modal penting untuk menjaga persaingan di Grup E.
"Kami punya pertandingan penting lainnya. Kami ingin menampilkan permainan yang bagus, meraih tiga poin di kandang, dan memulai perjalanan di Champions League dengan kuat," kata Klok dalam konferensi pers menjelang pertandingan dilansir iLeague.
Ia menambahkan, mengamankan enam poin dari dua pertandingan pertama akan menjadi awal yang sangat baik bagi Persib di ACL Two musim ini.
Meski demikian, Klok menyadari persiapan tim tidak berlangsung ideal. Persib harus menghadapi Cong Viettel FC dengan waktu pemulihan relatif singkat setelah menjalani pertandingan kompetisi domestik melawan Dewa United.
Situasi tersebut membuat kebugaran pemain menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Rotasi pun menjadi bagian penting dari strategi tim untuk menjaga kondisi fisik sekaligus menyesuaikan kebutuhan permainan.
Klok memahami bahwa setiap pemain ingin mendapatkan kesempatan tampil. Namun, ia menilai seluruh anggota tim harus menerima keputusan pelatih demi kepentingan bersama.
Menurutnya, komunikasi dan hubungan yang baik di dalam tim diperlukan agar para pemain tetap memiliki motivasi, termasuk mereka yang belum mendapat banyak menit bermain.
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Jawa Pos
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