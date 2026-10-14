Prediksi Skor Al Faisaly vs Al-Nahda: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Al Faisaly akan menghadapi Al-Nahda dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027, Kamis (15/10/2026) pukul 01.00 WIB.

Al Faisaly memiliki modal lebih baik dari sisi produktivitas gol. Mereka mencetak 10 gol dalam lima pertandingan terakhir, sedangkan Al-Nahda hanya menghasilkan lima gol dalam periode yang sama.

Perbedaan tersebut membuat Al Faisaly sedikit lebih diunggulkan. Namun, catatan gol saja belum cukup untuk memastikan hasil pertandingan. Efektivitas penyelesaian akhir, kedisiplinan pertahanan, dan kemampuan memanfaatkan kesalahan lawan tetap bisa menjadi faktor penentu.

Produktivitas Gol Al Faisaly Lebih Baik

Al Faisaly mencatatkan 10 gol dalam lima pertandingan terakhir. Statistik tersebut menunjukkan bahwa lini serang mereka memiliki kemampuan menghasilkan peluang dan mengonversinya menjadi gol.

Modal ini dapat mendorong tuan rumah untuk tampil lebih agresif dan mengambil inisiatif permainan. Jika mampu mencetak gol lebih awal, Al Faisaly berpeluang meningkatkan tekanan terhadap lawan.

Meski demikian, mereka tetap perlu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Terlalu banyak memberikan ruang dapat membuka kesempatan bagi Al-Nahda untuk melancarkan serangan balik.

Sementara itu, Al-Nahda membukukan lima gol dalam lima pertandingan terakhir. Produktivitas tersebut masih berada di bawah calon lawannya sehingga efektivitas penyelesaian akhir menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan.

Al-Nahda juga harus menjaga organisasi permainan agar tetap solid ketika menghadapi tekanan. Kreativitas lini tengah dan ketepatan umpan ke area depan dapat menjadi kunci untuk membongkar pertahanan Al Faisaly.