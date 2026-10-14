Prediksi Skor Al Taawon vs Al-Rayyan: Statistik Lima Laga Unggulkan Tamu

Al Taawon menghadapi Al-Rayyan SC pada lanjutan ACL Two 2026/2027. Catatan lima pertandingan terakhir membuat tim tamu lebih diunggulkan. (Dok. AFC)
JawaPos.com - Al Taawon akan menghadapi Al-Rayyan SC dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Al Taawon Arena, Rabu (14/10/2026) pukul 23.00 WIB.
Tampil di kandang sendiri menjadi keuntungan bagi Al Taawon. Namun, mereka harus memperbaiki performa setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil kurang memuaskan.
Sebaliknya, Al-Rayyan datang dengan modal lebih baik setelah meraih kemenangan 3-0 atas Qatar SC. Jika melihat statistik lima pertandingan terakhir, tim asal Qatar tersebut memiliki catatan yang lebih menjanjikan.
Meski demikian, Al Taawon tetap berpeluang memberikan perlawanan apabila mampu memperbaiki efektivitas serangan dan menjaga kedisiplinan di lini pertahanan.
Performa Al Taawon Belum Meyakinkan
Al Taawon baru saja menelan kekalahan 0-3 dari Al Shabab pada 12 Oktober 2026. Hasil tersebut menambah catatan kurang baik mereka dalam lima pertandingan terakhir, yakni dua hasil imbang dan tiga kekalahan.
Dalam rangkaian laga itu, Al Taawon hanya mencetak satu gol dan kebobolan 11 kali. Mereka juga gagal mencetak gol dalam empat pertandingan.
Sebelum menghadapi Al Shabab, Al Taawon bermain imbang 1-1 melawan Al-Nahda pada 16 September 2026. Mereka kemudian kalah 0-6 dari Al-Hilal Saudi FC pada 12 September, tumbang 0-1 dari Al-Hazm pada 8 September, serta bermain imbang tanpa gol melawan Al-Fateh pada 5 September 2026.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas serangan menjadi salah satu persoalan utama Al Taawon. Pada saat yang sama, lini pertahanan mereka juga perlu tampil lebih solid untuk mengurangi peluang lawan.
Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi tambahan motivasi. Namun, Al Taawon harus memperbaiki koordinasi antarlini dan lebih efektif memanfaatkan peluang jika ingin mengimbangi permainan tim tamu.
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