Persebaya Menang, Bernardo Tavares Soroti Ketajaman Lini Depan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya masih memiliki pekerjaan rumah di lini depan meski melewati empat pekan awal Super League 2026/27 tanpa kekalahan.

Pelatih Bernardo Tavares menilai efektivitas penyelesaian akhir perlu ditingkatkan agar peluang yang tercipta bisa menghasilkan lebih banyak gol.

Persoalan itu terlihat saat Persebaya menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat. Bermain di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Bajul Ijo menang tipis 1-0 melalui eksekusi penalti Alex Martins menjelang akhir babak pertama.

Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memperlebar keunggulan. Namun, kesempatan tersebut belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan hingga pertandingan berakhir.

Tavares mengakui timnya cukup banyak menciptakan peluang. Menurut pelatih asal Portugal itu, gol kedua bisa membuat Persebaya menjalani pertandingan dengan lebih nyaman.

"Saya setuju, kita menciptakan banyak peluang. Ya, itu benar dan jika kita mencetak gol kedua. Saya pikir pertandingan akan selesai dan mungkin setelahnya para pemain bisa lebih tenang," ujar Tavares, dikutip dari iLeague.

Sepanjang pertandingan, Persebaya mencatatkan lima tembakan tepat sasaran. Sebaliknya, Isenmulang Kalteng FC tidak mampu melepaskan satu pun tembakan yang mengarah ke gawang.

Alex Martins sempat memperoleh dua peluang pada babak kedua, tetapi gagal menambah gol. Percobaan Saddil Ramdani juga belum membuahkan hasil.

Tavares menilai Persebaya seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol jika para pemain tampil lebih tenang dan akurat saat berada di depan gawang lawan.