Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Stuttgart: Tuan Rumah Wajib Bangkit usai Kalah 1-6

JawaPos.com – Slovan Bratislava akan menjamu Stuttgart pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Tehelne pole, Bratislava, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim membawa modal berbeda setelah menjalani pertandingan pembuka. Stuttgart sukses mengalahkan Viking dengan skor 3-1, sedangkan Slovan Bratislava harus mengakui keunggulan Paris Saint-Germain (PSG) dengan skor telak 1-6.

Hasil tersebut membuat Slovan perlu segera memperbaiki performa, terutama di lini pertahanan. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi wakil Slovakia itu untuk bangkit.

Namun, Stuttgart datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Jerman tersebut memiliki modal kemenangan pada laga pertama dan catatan pertemuan yang lebih baik atas Slovan.

Dengan kondisi tersebut, Stuttgart berpeluang melanjutkan tren positifnya. Meski demikian, Slovan tetap memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan, terlebih mereka akan tampil di kandang sendiri.

Slovan Bratislava Perlu Benahi Pertahanan

Kekalahan 1-6 dari PSG menjadi pekerjaan rumah besar bagi Slovan Bratislava. Hasil itu memperlihatkan sejumlah kelemahan yang perlu segera dibenahi sebelum menghadapi Stuttgart.

Sebelum kekalahan tersebut, Slovan mampu melewati tujuh pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tanpa kekalahan, dengan catatan lima kemenangan dan dua hasil imbang.

Pelatih Yaya Toure perlu memastikan koordinasi pertahanan timnya lebih solid. Slovan tidak boleh kembali memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan, terutama ketika Stuttgart melancarkan serangan cepat.