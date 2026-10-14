Prediksi Skor Al-Jazira vs Arkadag: Tim Tamu Punya Modal 5 Kemenangan Beruntun

JawaPos.com – Al-Jazira akan menghadapi Arkadag dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, Rabu (14/10/2026) pukul 23.00 WIB. Pertandingan ini mempertemukan tuan rumah yang memiliki pertahanan solid dengan tim tamu yang datang membawa catatan produktivitas gol tinggi.

Al-Jazira tercatat belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir, dengan dua kemenangan dan tiga hasil imbang. Sementara itu, Arkadag diklaim meraih lima kemenangan beruntun.

Perbedaan performa tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung menarik. Al-Jazira bisa memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Arkadag berpotensi mengandalkan ketajaman lini depan untuk menekan pertahanan tuan rumah.

Al-Jazira Punya Pertahanan Solid

Al-Jazira meraih kemenangan 2-0 atas Khorfakkan pada 2 Oktober 2026 dan menundukkan Al Wahda FC dengan skor 1-0 pada 20 September 2026.

Tiga pertandingan lainnya berakhir imbang. Al-Jazira bermain 0-0 melawan Sharjah FC pada 9 Oktober, ditahan tanpa gol oleh Gol Gohar pada 15 September, serta bermain 1-1 melawan Al Nasr pada 10 September 2026.

Dari lima pertandingan tersebut, Al-Jazira mencetak empat gol dan hanya kebobolan satu gol. Catatan itu menunjukkan pertahanan mereka cukup terorganisasi untuk menghadapi lawan yang memiliki kemampuan menyerang.

Meski demikian, efektivitas lini depan masih perlu ditingkatkan. Tiga hasil imbang memperlihatkan bahwa Al-Jazira belum selalu mampu mengubah peluang menjadi kemenangan, terutama ketika menghadapi lawan yang disiplin menjaga pertahanan.

Situasi tersebut bisa menjadi tantangan saat menghadapi Arkadag. Jika gagal memaksimalkan peluang, Al-Jazira berpotensi kesulitan mengimbangi tim tamu yang sedang percaya diri.