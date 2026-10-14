Prediksi Skor LASK Linz vs Liverpool: The Reds Dibayangi Kekalahan dari City

Liverpool mengincar kemenangan kedua di fase liga Liga Champions setelah tumbang dari Manchester City. Namun, rekor kandang LASK Linz di kompetisi Eropa membuat The Reds tak bisa lengah. (Dok. Liverpool)
JawaPos.com - Liverpool akan bertandang ke markas LASK Linz pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027. The Reds mengincar kemenangan untuk menjaga momentum di Eropa, tetapi harus lebih dulu membenahi performa setelah kalah 0-3 dari Manchester City.
Pertandingan LASK Linz vs Liverpool akan berlangsung di Raiffeisen Arena, Austria, Rabu (14/10/2026) pukul 23.45 WIB. Laga ini dapat disaksikan melalui layanan live streaming yang menayangkan Liga Champions.
Liverpool datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid pada pertandingan pembuka fase liga. Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi tim asuhan Andoni Iraola untuk kembali meraih tiga poin.
Sementara itu, LASK Linz membutuhkan hasil positif setelah kalah tipis 0-1 dari AEK Athena. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi wakil Austria tersebut untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Di atas kertas, Liverpool lebih diunggulkan berkat kualitas pemain dan pengalaman di kompetisi Eropa. Namun, catatan kandang LASK menunjukkan bahwa tuan rumah berpotensi memberikan perlawanan sengit.
LASK hanya menelan dua kekalahan dalam 16 pertandingan kandang terakhir di kompetisi Eropa. Dalam periode tersebut, mereka meraih tujuh kemenangan dan tujuh hasil imbang.
Catatan itu menjadi peringatan bagi Liverpool agar tidak meremehkan lawan, terlebih setelah hasil mengecewakan di kompetisi domestik.
Meski memiliki rekor kandang yang cukup baik, performa LASK di kompetisi Eropa belum konsisten. Kemenangan 5-1 atas Celtic setelah perpanjangan waktu pada leg kedua play-off menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam 13 pertandingan Eropa terakhir. Dalam periode yang sama, LASK mencatatkan empat hasil imbang dan delapan kekalahan.
Pelatih LASK, Dietmar Kuehbauer, perlu menemukan cara untuk meredam serangan Liverpool sekaligus memaksimalkan peluang di depan gawang. Dukungan suporter tuan rumah diharapkan bisa membantu mereka tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.
Di kubu lawan, Liverpool memiliki catatan meyakinkan di Liga Champions. The Reds memenangi 19 dari 22 pertandingan terakhir mereka pada fase grup atau fase liga kompetisi tersebut, sedangkan tiga laga lainnya berakhir dengan kekalahan.
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