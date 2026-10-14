Prediksi Skor Persib vs Viettel: Maung Bandung Punya Masalah Kebugaran

Maung Bandung mengincar kemenangan kedua di Grup E setelah melewati empat pertandingan tanpa kekalahan. Namun, waktu pemulihan yang singkat setelah menghadapi Dewa United menjadi tantangan bagi pasukan Igor Tolic. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi The Cong-Viettel pada matchday kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026) pukul 19.15 WIB. Maung Bandung mengincar kemenangan kedua di fase grup, tetapi harus memperhitungkan kebugaran pemain setelah menjalani jadwal padat.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persib untuk memperkuat posisi di Grup E. Di sisi lain, wakil Vietnam tersebut juga mengincar hasil positif setelah bermain imbang pada laga pembuka.
Persib datang dengan modal empat pertandingan terakhir tanpa kekalahan di berbagai kompetisi. Namun, hasil imbang 2-2 melawan Dewa United pada Minggu (11/10/2026) menunjukkan masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu dibenahi.
Waktu pemulihan sekitar tiga hari membuat pelatih Igor Tolic harus cermat menentukan komposisi pemain. Kondisi sejumlah pemain belakang juga menjadi perhatian menjelang pertandingan penting di kompetisi Asia tersebut.
Sebelum ditahan Dewa United, Persib meraih kemenangan 3-1 atas Port FC dalam pertandingan tandang ASEAN Club Championship. Maung Bandung juga mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 dan menundukkan FC Seoul 1-0 pada laga pembuka ACL 2.
Rangkaian hasil tersebut menunjukkan bahwa Persib memiliki modal untuk bersaing di level domestik maupun Asia. Meski begitu, lini pertahanan mereka perlu mendapat perhatian karena belum mencatatkan clean sheet dalam tiga pertandingan terakhir.
Kebobolan secara beruntun menjadi pekerjaan rumah bagi Tolic. Menghadapi The Cong-Viettel, Persib perlu menjaga keseimbangan antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan ketika bertahan.
Di sisi lain, The Cong-Viettel datang dengan hasil yang kurang meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Klub asal Vietnam tersebut dilaporkan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir yang tercatat.
Pada pertandingan terbarunya, mereka kalah 1-3 dari Hong Linh Ha Tinh pada 8 Oktober 2026. Catatan tersebut menjadi modal bagi Persib untuk mencoba menekan pertahanan lawan sejak awal pertandingan.
The Cong-Viettel juga dilaporkan hanya mencatatkan satu clean sheet dalam lima pertandingan terakhir. Situasi ini dapat dimanfaatkan Persib melalui serangan dari sisi sayap dan pergerakan pemain di belakang penyerang utama.
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