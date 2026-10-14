Prediksi Skor Nasaf Qarshi vs Al Wahda: Tuan Rumah Punya Modal 15 Gol

Nasaf mengandalkan produktivitas gol saat menjamu wakil Uni Emirat Arab tersebut. Namun, Al Wahda datang dengan modal kemenangan dan catatan positif dalam pertemuan sebelumnya. (Dok. AFC)
JawaPos.com - Nasaf Qarshi akan menjamu Al Wahda FC pada pekan kedua Grup A AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Markaziy Stadium, Uzbekistan, Rabu (14/10/2026) pukul 20.45 WIB. Tuan rumah memiliki modal produktivitas gol yang menjanjikan, sedangkan tim tamu datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada pertandingan terakhir.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Nasaf untuk meraih hasil lebih baik di kompetisi Asia. Bermain di hadapan pendukung sendiri, klub asal Uzbekistan itu berpeluang memanfaatkan ketajaman lini serang untuk merepotkan pertahanan Al Wahda.
Namun, wakil Uni Emirat Arab tersebut juga memiliki catatan pertemuan yang cukup positif. Dengan modal berbeda dari kedua tim, duel ini diperkirakan berlangsung ketat.
Nasaf Qarshi menunjukkan performa menjanjikan di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dengan total 15 gol.
Produktivitas tersebut terlihat ketika Nasaf menang 6-2 atas Neftchi pada 4 September 2026. Mereka kemudian mengalahkan Bunyodkor dengan skor 3-0 pada 9 September dan menang 4-1 saat bertandang ke markas Andijan pada 20 September.
Nasaf juga meraih hasil imbang tanpa gol melawan Khalidiya di kompetisi Asia pada 16 September. Setelah itu, mereka kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Dinamo Samarqand 2-1 pada 9 Oktober 2026.
Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Nasaf sebelum menghadapi Al Wahda. Meski demikian, produktivitas di kompetisi domestik belum tentu menjamin hasil serupa saat menghadapi lawan dari level kontinental.
Hasil imbang melawan Khalidiya menunjukkan bahwa Nasaf masih perlu meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir ketika menghadapi lawan yang mampu meredam serangan mereka. Karena itu, tuan rumah harus memaksimalkan peluang jika ingin mengamankan hasil positif.
Selain mengandalkan serangan, keseimbangan antarlini juga akan menjadi faktor penting. Nasaf perlu menjaga kedisiplinan pertahanan agar tidak memberi ruang bagi Al Wahda untuk melancarkan serangan balik.
Di sisi lain, Al Wahda membawa modal kemenangan 2-0 atas Al-Dhafra pada 9 Oktober 2026. Hasil tersebut menjadi respons positif setelah mereka menelan dua kekalahan beruntun dari Baniyas SC dan Al-Jazira.
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