Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.18 WIB

Prediksi Skor Nasaf Qarshi vs Al Wahda: Tuan Rumah Punya Modal 15 Gol

Nasaf mengandalkan produktivitas gol saat menjamu wakil Uni Emirat Arab tersebut. Namun, Al Wahda datang dengan modal kemenangan dan catatan positif dalam pertemuan sebelumnya. (Dok. AFC) - Image

Nasaf mengandalkan produktivitas gol saat menjamu wakil Uni Emirat Arab tersebut. Namun, Al Wahda datang dengan modal kemenangan dan catatan positif dalam pertemuan sebelumnya. (Dok. AFC)

JawaPos.com - Nasaf Qarshi akan menjamu Al Wahda FC pada pekan kedua Grup A AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Markaziy Stadium, Uzbekistan, Rabu (14/10/2026) pukul 20.45 WIB. Tuan rumah memiliki modal produktivitas gol yang menjanjikan, sedangkan tim tamu datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada pertandingan terakhir.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Nasaf untuk meraih hasil lebih baik di kompetisi Asia. Bermain di hadapan pendukung sendiri, klub asal Uzbekistan itu berpeluang memanfaatkan ketajaman lini serang untuk merepotkan pertahanan Al Wahda.

Namun, wakil Uni Emirat Arab tersebut juga memiliki catatan pertemuan yang cukup positif. Dengan modal berbeda dari kedua tim, duel ini diperkirakan berlangsung ketat.

Nasaf Qarshi menunjukkan performa menjanjikan di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dengan total 15 gol.

Produktivitas tersebut terlihat ketika Nasaf menang 6-2 atas Neftchi pada 4 September 2026. Mereka kemudian mengalahkan Bunyodkor dengan skor 3-0 pada 9 September dan menang 4-1 saat bertandang ke markas Andijan pada 20 September.

Nasaf juga meraih hasil imbang tanpa gol melawan Khalidiya di kompetisi Asia pada 16 September. Setelah itu, mereka kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Dinamo Samarqand 2-1 pada 9 Oktober 2026.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Nasaf sebelum menghadapi Al Wahda. Meski demikian, produktivitas di kompetisi domestik belum tentu menjamin hasil serupa saat menghadapi lawan dari level kontinental.

Hasil imbang melawan Khalidiya menunjukkan bahwa Nasaf masih perlu meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir ketika menghadapi lawan yang mampu meredam serangan mereka. Karena itu, tuan rumah harus memaksimalkan peluang jika ingin mengamankan hasil positif.

Selain mengandalkan serangan, keseimbangan antarlini juga akan menjadi faktor penting. Nasaf perlu menjaga kedisiplinan pertahanan agar tidak memberi ruang bagi Al Wahda untuk melancarkan serangan balik.

Di sisi lain, Al Wahda membawa modal kemenangan 2-0 atas Al-Dhafra pada 9 Oktober 2026. Hasil tersebut menjadi respons positif setelah mereka menelan dua kekalahan beruntun dari Baniyas SC dan Al-Jazira.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Persib vs Viettel: Maung Bandung Punya Masalah Kebugaran - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persib vs Viettel: Maung Bandung Punya Masalah Kebugaran

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.10 WIB

Prediksi Skor LASK Linz vs Liverpool: The Reds Dibayangi Kekalahan dari City - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor LASK Linz vs Liverpool: The Reds Dibayangi Kekalahan dari City

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.07 WIB

Target Persib Bandung di ACL Two 2026/2027: Juara Meski Masuk Grup Berat! - Image
Sepak Bola Indonesia

Target Persib Bandung di ACL Two 2026/2027: Juara Meski Masuk Grup Berat!

Jumat, 4 September 2026 | 15.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore