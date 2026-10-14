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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.09 WIB

Persib Bandung vs The Cong Viettel: Igor Tolic Waspadai Ancaman Wakil Vietnam

Persib Bandung akan menghadapi Cong Viettel di ACL Two. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung akan menghadapi Cong Viettel di ACL Two. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi wakil Vietnam The Cong Viettel FC pada laga kedua Grup E AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/27.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10) pukul 19.15 WIB.

Maung Bandung membidik kemenangan untuk menjaga langkah positif di kompetisi Asia.

Persib Bandung sebelumnya mengawali perjalanan di ACL Two dengan hasil manis setelah mengalahkan FC Seoul 1-0 di Korea Selatan.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Igor Tolic untuk menghadapi The Cong Viettel.

Sejak ditangani Igor Tolic, Persib Bandung tercatat selalu meraih kemenangan dalam enam pertandingan melawan tim luar negeri, baik pada laga pramusim maupun kompetisi resmi.

Menariknya, lima kemenangan di antaranya diraih tanpa kebobolan.

Selain di ACL Two, Persib Bandung juga mengawali ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup dengan kemenangan tandang.

Mereka berhasil menaklukkan Port FC dengan skor 3-1 di Thailand.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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