Gol Egy Maulana Vikri ke Gawang Persib Bikin Osmar Loss Senang, Ini Harapan Pelatih Dewa United

Pemain Dewa United Egy Maulana Vikri (kiri) akhiri paceklik gol 29 laga. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Dewa United Banten FC Osmar Loss menyambut positif gol Egy Maulana Vikri saat menghadapi Persib Bandung pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.
Gol tersebut menjadi momen penting bagi Egy setelah cukup lama tidak mencatatkan namanya di papan skor bersama klub.
Dewa United bermain imbang 2-2 melawan Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam.
Dalam pertandingan itu, Egy berhasil mencetak gol pada menit ke-22 sekaligus membawa Banten Warriors unggul lebih dulu.
Gol tersebut terasa spesial bagi pemain berusia 26 tahun itu karena mengakhiri puasa gol di level klub setelah melewati 29 pertandingan sejak April 2025.
Osmar Loss mengaku senang melihat anak asuhnya kembali menunjukkan ketajaman di depan gawang.
Menurut diaa, gol itu menjadi hasil dari proses yang sudah mereka jalani bersama sejak awal pramusim.
Pelatih asal Brasil tersebut mengungkapkan sempat berbicara secara khusus dengan Egy untuk membahas penurunan produktivitas gol sang pemain pada musim sebelumnya.
Percakapan itu dilakukan karena Egy pernah menjadi salah satu pemain penting dalam urusan mencetak gol bagi Dewa United.
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Jawa Pos
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