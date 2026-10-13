Prediksi Skor Persib Bandung vs Cong Viettel: Pangeran Biru Raih 3 Poin di Si Jalak Harupat

Persib Bandung akan melawan Cong Viettel pada laga kompetisi ACL Two di Stadion Si Jalak Harupat. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menjamu Cong Viettel FC di laga kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.
Kedua tim bakal saling mengalahkan di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10) pukul 19.15 WIB.
Persib Bandung dan Cong Viettel FC belum pernah berjumpa di kompetisi apapun.
Itu berarti, laga besok akan menjadi kali pertama kedua tim bertemu.
Kepercayaan diri Persib Bandung menjelang melawan Cong Viettel FC sedang baik.
Dalam laga terakhir, mereka berhasil menang empat laga, satu kekalahan, dan satu imbang.
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Persib dikenal tangguh saat bermain di kandang sendiri musim ini.
Tim asuhan Igor Tolic belum kalah ketika aksinya disaksikan publik sendiri dengan hasil kemenangan melawan PSM Makassar dan imbang dari Dewa United.
Sementara Cong Viettel sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan di awal musim ini.
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