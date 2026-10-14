Marc Klok Bidik Lanjutkan Kemenangan Persib di ACL Two atas Cong Viettel

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok membidik lanjutkan tren kemenangan di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 saat menghadapi Cong Viettel FC.
Pertandingan kedua Grup E itu bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10).
Klok menilai kemenangan di kandang sendiri menjadi modal penting bagi Persib untuk menjaga peluang bersaing di fase grup.
“Kami punya pertandingan penting lainnya. Kami ingin menampilkan permainan yang bagus, meraih tiga poin di kandang, dan memulai perjalanan di Champions League dengan kuat," terang Klok dilansir dari Antara.
"Jika bisa memenangkan dua pertandingan pertama dan mengumpulkan enam poin, itu akan menjadi awal yang luar biasa,” ujar Klok di Bandung, Rabu (14/10).
Meski memasang target tinggi, Klok mengakui Persib memiliki waktu persiapan terbatas setelah menghadapi Dewa United di kompetisi domestik.
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“Kondisi fisik dan mental pemain menjadi perhatian penting dalam menghadapi jadwal pertandingan yang padat,” kata Marc Klok.
Menurut dia, rotasi pemain diperlukan untuk menjaga kebugaran sekaligus menyesuaikan kebutuhan taktik tim.
Klok menegaskan seluruh pemain harus mengutamakan kepentingan bersama meskipun setiap pemain ingin mendapatkan kesempatan tampil dalam setiap pertandingan.
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