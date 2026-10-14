Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.03 WIB

Marc Klok Bidik Lanjutkan Kemenangan Persib di ACL Two atas Cong Viettel

 

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok membidik lanjutkan tren kemenangan di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 saat menghadapi Cong Viettel FC.

Pertandingan kedua Grup E itu bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10).

Klok menilai kemenangan di kandang sendiri menjadi modal penting bagi Persib untuk menjaga peluang bersaing di fase grup.

“Kami punya pertandingan penting lainnya. Kami ingin menampilkan permainan yang bagus, meraih tiga poin di kandang, dan memulai perjalanan di Champions League dengan kuat," terang Klok dilansir dari Antara

"Jika bisa memenangkan dua pertandingan pertama dan mengumpulkan enam poin, itu akan menjadi awal yang luar biasa,” ujar Klok di Bandung, Rabu (14/10).

Meski memasang target tinggi, Klok mengakui Persib memiliki waktu persiapan terbatas setelah menghadapi Dewa United di kompetisi domestik.

“Kondisi fisik dan mental pemain menjadi perhatian penting dalam menghadapi jadwal pertandingan yang padat,” kata Marc Klok.

Menurut dia, rotasi pemain diperlukan untuk menjaga kebugaran sekaligus menyesuaikan kebutuhan taktik tim.

Klok menegaskan seluruh pemain harus mengutamakan kepentingan bersama meskipun setiap pemain ingin mendapatkan kesempatan tampil dalam setiap pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Persib Bandung vs Cong Viettel: Pangeran Biru Raih 3 Poin di Si Jalak Harupat - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persib Bandung vs Cong Viettel: Pangeran Biru Raih 3 Poin di Si Jalak Harupat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 06.23 WIB

Gol Egy Maulana Vikri ke Gawang Persib Bikin Osmar Loss Senang, Ini Harapan Pelatih Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Gol Egy Maulana Vikri ke Gawang Persib Bikin Osmar Loss Senang, Ini Harapan Pelatih Dewa United

Rabu, 14 Oktober 2026 | 05.37 WIB

Bukan Soal Taktik, Thom Haye Ungkap Dilema Persib Bandung di Tengah Jadwal Yang Padat - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Soal Taktik, Thom Haye Ungkap Dilema Persib Bandung di Tengah Jadwal Yang Padat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 04.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore