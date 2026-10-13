Bukan Soal Taktik, Thom Haye Ungkap Dilema Persib Bandung di Tengah Jadwal Yang Padat

Gelandang andalan Persib Bandung Thom Haye. (Istimewa)
JawaPos.com - Jadwal pertandingan yang padat mulai menjadi tantangan serius bagi Persib Bandung pada musim BRI Super League 2026/27.
Gelandang Persib Thom Haye mengakui padatnya jadwal pertandingan membuat tim kesulitan menjaga kebugaran seluruh pemain.
Waktu istirahat yang singkat di antara pertandingan menjadi persoalan, terlebih ketika beberapa pemain mengalami masalah fisik saat bertanding.
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Menurut Haye, situasi tersebut terlihat ketika Persib menghadapi Dewa United.
Sejumlah pemain yang berjuang sepanjang pertandingan harus ditarik keluar karena mengalami cedera.
Padahal, tim sudah ditunggu pertandingan berikutnya hanya dalam hitungan hari.
"Satu-satunya hal yang kami lakukan sekarang adalah berusaha untuk bugar di setiap pertandingan, dan itu hampir tidak mungkin," ujar Haye.
Dia menilai kondisi tersebut membuat persiapan pertandingan berikutnya tidak bisa berjalan ideal.
Tim pelatih bukan hanya memikirkan strategi dan susunan pemain terbaik, tetapi juga harus memastikan siapa saja yang benar-benar siap bermain.
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Jawa Pos
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