Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 04.34 WIB

Bukan Soal Taktik, Thom Haye Ungkap Dilema Persib Bandung di Tengah Jadwal Yang Padat

Gelandang andalan Persib Bandung Thom Haye. (Istimewa) - Image

Gelandang andalan Persib Bandung Thom Haye. (Istimewa)

JawaPos.com - Jadwal pertandingan yang padat mulai menjadi tantangan serius bagi Persib Bandung pada musim BRI Super League 2026/27.

Gelandang Persib Thom Haye mengakui padatnya jadwal pertandingan membuat tim kesulitan menjaga kebugaran seluruh pemain.

Waktu istirahat yang singkat di antara pertandingan menjadi persoalan, terlebih ketika beberapa pemain mengalami masalah fisik saat bertanding.

Menurut Haye, situasi tersebut terlihat ketika Persib menghadapi Dewa United.

Sejumlah pemain yang berjuang sepanjang pertandingan harus ditarik keluar karena mengalami cedera.

Padahal, tim sudah ditunggu pertandingan berikutnya hanya dalam hitungan hari.

"Satu-satunya hal yang kami lakukan sekarang adalah berusaha untuk bugar di setiap pertandingan, dan itu hampir tidak mungkin," ujar Haye.

Dia menilai kondisi tersebut membuat persiapan pertandingan berikutnya tidak bisa berjalan ideal.

Tim pelatih bukan hanya memikirkan strategi dan susunan pemain terbaik, tetapi juga harus memastikan siapa saja yang benar-benar siap bermain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kakang Rudianto Dikritik Bobotoh, Igor Tolic Pasang Badan untuk Pemain Persib - Image
Sepak Bola Indonesia

Kakang Rudianto Dikritik Bobotoh, Igor Tolic Pasang Badan untuk Pemain Persib

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05.45 WIB

Dewa United Gagal Menang atas Persib, Osmar Loss Soroti Mental Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Gagal Menang atas Persib, Osmar Loss Soroti Mental Tim

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05.00 WIB

Marc Klok Buka Suara! Bongkar Rahasia Persib Bangkit Kontra Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Marc Klok Buka Suara! Bongkar Rahasia Persib Bangkit Kontra Dewa United

Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore