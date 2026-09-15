Dewa United Lepas Dafa ke Persikad untuk Tambah Jam Terbang

JawaPos.com - Dewa United Banten FC kembali melakukan langkah untuk membantu perkembangan pemain mudanya. Kali ini, penjaga gawang Dafa Al Gasemi dipinjamkan ke Persikad Depok untuk menjalani pengalaman baru di level kompetitif.

Keputusan tersebut diumumkan Dewa United melalui unggahan resmi klub di media sosial. Dalam masa peminjaman ini, Dafa diharapkan bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak sekaligus mengembangkan kemampuannya sebagai penjaga gawang.

Manajemen Dewa United menilai peminjaman menjadi salah satu cara yang tepat untuk memberikan tambahan pengalaman kepada pemain muda. Dafa pun akan melanjutkan perjalanan bersama Persikad dengan status pinjaman.

"Dafa Al Gasemi akan melanjutkan perjalanannya bersama Persikad dengan status pinjaman demi menambah jam terbang dan pengalaman kompetitif. Semoga kesempatan ini menjadi ruang untuk terus belajar, berkembang, dan mengasah kemampuannya di setiap pertandingan," tulis pernyataan resmi Dewa United.

Bagi Dafa, kesempatan memperkuat Persikad Depok menjadi tantangan yang disambut dengan positif. Kiper muda tersebut mengaku ingin memanfaatkan masa peminjaman sebaik mungkin, terutama untuk memperoleh menit bermain dan pengalaman bertanding.

Dafa menyadari bahwa kesempatan tampil secara rutin menjadi bagian penting dalam proses perkembangan seorang pemain muda. Karena itu, ia bertekad menunjukkan kerja keras sejak sesi latihan bersama tim barunya.

"Tentu ini kesempatan yang sangat bagus buat saya. Fokus utama saya di Persikad adalah bekerja keras di latihan dan berusaha maksimal untuk dapat menit bermain lebih banyak. Saya ingin terus belajar, menambah pengalaman di pertandingan resmi, dan siap memberikan yang terbaik untuk tim," ujar Dafa.

Selama memperkuat Persikad, Dafa tidak hanya dituntut untuk menjaga gawang, tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan mental bertandingnya. Pengalaman menghadapi situasi pertandingan yang berbeda akan menjadi modal penting bagi kariernya ke depan.