Jelang Duel Kontra Australia U-19, Dafa Al Gasemi Minta Garuda Muda Tetap Fokus dan Berkembang

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 berhasil mengamankan tempat di babak semifinal ASEAN U-19 Boys Championship 2026 setelah tampil impresif sepanjang fase grup.

Garuda Muda menuntaskan tiga pertandingan di Grup A dengan kemenangan beruntun dan mengoleksi sembilan poin sempurna.

Selain meraih hasil maksimal, performa Indonesia juga cukup meyakinkan dari segi produktivitas dan pertahanan. Skuad asuhan pelatih Indonesia mampu mencetak delapan gol dan hanya kebobolan satu kali selama fase grup berlangsung.

Penjaga gawang Indonesia U-19, Dafa Al Gasemi, menyambut positif pencapaian tersebut. Namun, pemain yang juga memperkuat Dewa United Banten FC itu menegaskan bahwa perjalanan tim masih panjang dan membutuhkan banyak perbaikan untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Menurut Dafa, target utama tim sejak awal adalah memastikan tiket semifinal tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan tim lain. Target tersebut kini berhasil dicapai, tetapi ia menilai tim tidak boleh terlena dengan hasil yang sudah diraih.

“Tentu kemenangan di fase grup bagus untuk tim karena ini tujuan kami dengan langsung menang tanpa melihat hasil lain. Menatap semifinal, kami akan perbaiki semua agar tim terus bermain bagus dari pertandingan ke pertandingan,” ujar Dafa.

Pernyataan tersebut menunjukkan tekad para pemain untuk terus meningkatkan kualitas permainan. Meski berhasil menyapu bersih seluruh laga grup, masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar performa tim semakin solid ketika memasuki fase gugur.

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada babak semifinal dipastikan tidak akan mudah. Berdasarkan bagan pertandingan yang telah ditetapkan, Garuda Muda akan berhadapan dengan Australia U-19 dalam perebutan tiket menuju partai final.